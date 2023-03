Česká pošta od července zruší až 2269 pracovních pozic

Praha - Česká pošta zruší od 1. července maximálně 2269 pracovních pozic. Některé z nich jsou nyní neobsazené, nejde tak o přesný počet propuštěných zaměstnanců. Na dotaz ČTK to dnes řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Konkrétní pracovníky, kterých se bude chystané propouštění týkat, zatím podnik neurčil. Propouštění souvisí s připravovaným rušením asi 300 poboček pošty z celkového počtu 3200. Česká pošta pomůže stovkám propouštěných lidí s hledáním práce, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Podle předsedy stínové vlády hnutí ANO Karla Havlíčka státní zdroje, které by měly být využity na transformaci České pošty, podléhají notifikaci EK.

Mladá fronta Dnes (MfD) s odkazem na dokument o hromadném propouštění, který Česká pošta adresovala úřadu práce, dnes napsala, že pošta v létě propustí 1388 lidí na přepážkách, 511 doručovatelů a 320 pracovníků nižšího managementu.

Podle Vitíka jde o maximální možný počet typových pozic, kterých se propouštění může týkat. "Řada pozic je neobsazená, tak tato místa budou zrušena, ale nebudou se z nich propouštět zaměstnanci," vysvětlil. Kolik rušených pozic je v současné době neobsazených, neuvedl.

Podle dřívějších informací by měla pošta zrušit 300 poboček ze současných 3200, návrh Českého telekomunikačního úřadu je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Ministerstvo vnitra už dříve uvedlo, že rušení se má dotknout větších měst, v kterých je více poboček. Rušení konkrétních poboček by měla pošta v dubnu projednat se zástupci měst a obcí.

Pošta tak už o chystaném hromadném propouštění informovala úřad práce. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) přitom ve středu uvedl, že podnik vytvoří seznam rušených pozic až po jednání s obcemi. Proč pošta informovala úřad práce už nyní, zatím podnik nekomentoval.

Podle dokumentu, o němž dnes informovala MfD, se propouštění dotkne všech krajů. Například 302 pracovních míst se zruší ve Středočeském kraji, 258 v Moravskoslezském, 238 v Jihomoravském kraji a 236 v Praze. O práci by neměli přijít doručovatelé balíků, řidiči, třídiči, vyšší a nejvyšší management.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Ministr Rakušan ve středu oznámil, že náklady na transformaci České pošty zřejmě přesáhnou osm miliard Kč. Plán transformace, jehož součástí je i snížení počtu poboček a propouštění, bude podle něj hotový do konce letošního června. Výsledkem transformace má být v roce 2025 státní podnik provozující pobočkovou síť, který bude poskytovat základní služby definované státem a finanční služby, a akciová společnost poskytující logistické a balíkové služby. Pošta jako celek by v té době neměla být ztrátová.

Rakušan: Česká pošta pomůže propuštěným zaměstnancům s hledáním práce

Česká pošta, která chystá rušení 300 poboček, pomůže propouštěným lidem s hledáním práce. Novinářům to dnes v Pardubicích řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který se zúčastnil konference Život v obcích 2023+. Podle Rakušana mohou najít uplatnění mimo jiné na úřadech práce, kde úředníci chybí. Pošta dnes informovala, že zruší od 1. července maximálně 2269 pracovních pozic, některé jsou neobsazené, nejde tak o přesný počet propuštěných zaměstnanců. Podle Rakušana počty lidí nejsou finální. Hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD) ČTK řekl, že v Pardubickém kraji se týká rušení poboček pěti měst.

"Už v tuto chvíli je aktivně nabízíme logistickým firmám. Nabízíme je provozovatelům pošt Partner, je o ně ve velké míře zájem. Nabízí se jim placená rekvalifikace. Pan ministr (práce a sociálních věcí Marian) Jurečka má zájem o tyto lidi na úřady práce, kde se zaměstnanců naopak nedostává. Budeme se zabývat každým jednotlivcem, nebude propuštěna matka samoživitelka nebo někdo ve větších ekonomických problémech," uvedl Rakušan.

Počet rušených míst nebude takový, jaký se uvádí v médiích, ruší se hlavně neobsazená místa, dodal ministr. V Pardubickém kraji se podle hejtmana týká rušení poboček České pošty pěti měst - Pardubic, Svitav, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a České Třebové.

"Když děláme opatření, musíme říct cíl. Rušení poboček je dílčí opatření, neřeší meritum problému. Česká pošta má letité kumulované problémy. Stát dlouhodobě neplatí poště za službu, kterou pro něj státní organizace vykonává," řekl hejtman. Zástupci samospráv očekávají jasný transformační plán České pošty, která opakovaně vykazuje ztrátu. Chtějí také co nejdřív vědět, které pobočky skončí, řekl hejtman.

"Očekával bych, že pokud dojde k uzavření jedné z poboček, mělo by dojít k personálnímu posílení hlavní pošty. Mám obavy, že k tomu nedojde. Hrozí, že na hlavních poštách ve středně velkých městech mohou nastávat fronty," uvedl hejtman.

Rušení konkrétních poboček by měla pošta v dubnu projednat se zástupci měst. Rakušan hejtmanův výrok komentoval, že některé pobočky se posílí. Seznam rušených provozoven, kterých je teď 3200, navrhne management České pošty. Zatím není k dispozici, uvedl Rakušan. "Na vládě odsouhlasíme redukci, kterou navrhuje Český telekomunikační úřad, 29. března by mělo jít na vládu schválení návrhu, redukce o 300 poboček. Seznam s pobočkami vytváří management České pošty. Jakmile management schválí redukci, primátoři, starostové, hejtmani se dozví, o které pobočky se jedná," řekl Rakušan.

Bez větší pozornosti loni v České poště skončilo 350 lidí z pozic středního managementu, dodal ministr. Podnik čeká transformace za osm miliard korun. Výsledkem transformace má být v roce 2025 státní podnik provozující pobočkovou síť, který bude poskytovat základní služby definované státem a finanční služby, a akciová společnost poskytující logistické a balíkové služby. Pošta jako celek by v té době neměla být ztrátová. "Slibujeme, že Českou poštu na konci našeho řádného období předáme v lepším stavu," řekl Rakušan. Příští sněmovní volby připadají na rok 2025.

Havlíček: Státní zdroje na transformaci České pošty podléhají notifikaci EK

Státní zdroje, které by měly být využity na transformaci České pošty, podléhají notifikaci Evropské komise. Není to jednoduchý proces, musí se řádně posoudit, zda nejde o nedovolenou podporu. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl její předseda Karel Havlíček.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po středečním jednání kabinetu uvedl, že náklady na transformaci České pošty zřejmě přesáhnou osm miliard korun. Podnik má na transformační proces použít státní zdroje, půjčky od bank i prostředky z prodeje nepotřebného majetku. Finanční model transformace by měl být schválený letos na jaře a celý plán transformace pak bude hotový do konce letošního června.

"Je třeba zdůraznit, že jakékoli státní zdroje, které by padly na transformaci, podléhají notifikaci Evropské komise, což vůbec není jednoduchý proces. Musí se řádně posoudit, jestli se jedná, či nejedná o nedovolenou podporu. Není možné vystřelit, že tam dáme peníze a Česká pošta bude zachráněna," uvedl Havlíček.

Podle bývalého ministra průmyslu a obchodu a dopravy byla strategie včetně transformace podniku schválena na podzim 2021 ještě za vlády ANO a ČSSD. Rakušan podle Havlíčka loni situaci vůbec neřešil. Současná koalice naopak vyčítá předchozí vládě, že nechala Českou poštu "finančně vykrvácet".