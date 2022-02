Česká, polská a švédská asociace vyzvaly k přesunutí play off o MS z Ruska

Praha - Česká, švédská a polská fotbalová asociace ve společném prohlášení vyzvaly mezinárodní federaci FIFA a evropskou unii UEFA k tomu, aby přesunuly březnové zápasy kvalifikace play off o mistrovství světa z Ruska. Uvedly to v reakci na dnešní vojenský útok Ruska proti Ukrajině a upozornily, že do dějiště utkání Moskvy nehodlají cestovat také z bezpečnostních důvodů. Český celek by mohl na Rusko narazit 29. března.

V "české" větvi play off o mistrovství světa se má 24. března odehrát v Rusku semifinále mezi výběrem domácí sborné a Polskem. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz duelu se má o pět dní později o účast na šampionátu v Kataru utkat ve finále s lepším týmem ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl výhodu domácího prostředí.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého by na Rusko mohli narazit i v případě prohry ve Švédsku. Poražení semifinalisté totiž proti sobě mají nastoupit v přípravném utkání a v původních plánech bylo, že by Češi hráli stejně jako v semifinále venku, tedy v Polsku, nebo v Rusku.

Všechny tři asociace se ale shodly, že do Ruska nemíní za této situace odjet. "Tento postup vyplynul z dnešního společného jednání zástupců vedení všech tří asociací. K tomuto kroku asociace přistoupily vzhledem k alarmujícímu vývoji vojenského konfliktu ze strany Ruska na Ukrajině. Asociace vyjadřují svůj jednoznačný postoj, že by se utkání v rámci kvalifikace o postup na MS neměla odehrát v Rusku," uvedla Fotbalová asociace ČR na svém webu.

"Cestovat do Ruska a odehrát tam plánované zápasy nemají v úmyslu také z bezpečnostních důvodů. Česká, švédská a polská asociace vyzývají FIFA a UEFA k co nejrychlejší reakci, která bude zahrnovat i možnosti, jak a kde mohou být březnové zápasy odehrané," doplnila FAČR. Švédská asociace už během dne dala najevo, že za současné situace si utkání v Rusku nedovede představit, se stejným stanoviskem přišel i polský svaz PZPN.

"Situace se v poslední době dramaticky a každou hodinou vyvíjí. Organizátorem baráže o postup na mistrovství světa je UEFA, která už avizovala, že se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů," uvedl předseda FAČR Petr Fousek během dne v prohlášení pro média. "Intenzivně vnímáme situaci s ohledem na náš případný zápas v Rusku a jsme v tomto směru v každodenním kontaktu s UEFA," dodal.

Finále Ligy mistrů se má odehrát 28. května v Petrohradu. Podle zahraničních médií bude kvůli invazi pořadatelství zápasu ruskému městu odebráno na pátečním mimořádném zasedání výkonného výboru UEFA. Agentuře Reuters to řekl obeznámený zdroj, rozhodnuto je už i podle informací německých médií. "Rozhodnutí o novém dějišti se ale neočekává," napsala agentura DPA. Podle agentury SID už je favoritem na uspořádání zápasu londýnské Wembley i přes možnou termínovou kolizi s finále play off druhé nejvyšší soutěže.

Mimořádné zasedání kvůli eskalaci konfliktu na Ukrajině svolal na páteční dopoledne prezident UEFA Aleksander Čeferin. "Situaci řešíme s maximální vážností a naléhavostí, rozhodnutí přijme výkonný výbor UEFA a zítra (v pátek) je zveřejní," sdělila UEFA v prohlášení. "UEFA sdílí vážné obavy mezinárodního společenství a vývoj bezpečnostní situace v Evropě a pokračující ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu ostře odsuzuje."