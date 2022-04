Češka odsouzená v Pákistánu za pašování drog stále nemůže odjet domů

Pákistánský soud dnes poslal na osm let a osm měsíců do vězení Češku Terezu Hlůškovou (na snímku) zadrženou loni v lednu na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Informovala o tom pákistánská televize Geo. Nyní 22letá Češka dostala kromě trestu odnětí svobody také pokutu 113.000 pákistánských rupií (asi 18.200 Kč).

Islámábád/Praha - Češka Tereza Hlůšková, která byla v roce 2019 v Pákistánu odsouzena kvůli pašování drog a loni v listopadu zproštěna obžaloby, se zatím stále nemůže vrátit domů. Její vycestování ze země zastavil dnes nejvyšší soud na žádost pákistánského celního úřadu, informovala pákistánská televize Ary News. Na další zdržení v návratu Hlůškové do Česka upozornil server Expres.cz.

Nejvyšší soud dnes zastavil vycestování Hlůškové z Pákistánu a další jednání v této věci odložil na středu. Češka má podle místních médií přitom už letenku na sobotu.

Hlůškovou zadrželi celníci v lednu 2018 na letišti v pákistánském Láhauru s devíti kilogramy heroinu, když se chystala odletět do Spojených arabských emirátů. Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. V březnu 2019 byla odsouzena k osmi letům a osmi měsícům vězení a pokutě 800 dolarů (asi 18.400 Kč). Žena se proti rozsudku odvolala a loni v listopadu byla obžaloby zproštěna a propuštěna z vězení. Celníci ale podali odvolání, a zabránili jí tak vycestovat.