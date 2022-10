Česká obchodní inspekce má po roce ústředního ředitele, stal se jím Jan Štěpánek

Praha - Novým ústředním ředitelem České obchodní inspekce (ČOI) se od 1. října stal Jan Štěpánek, který posledních zhruba devět let řídil inspektorát pro Prahu a Středočeský kraj. Dříve působil jako ředitel ústředního inspektorátu. ČOI byla rok bez šéfa, předchozí ústřední ředitel Mojmír Bezecný z místa odešel k loňskému 30. září.

Štěpánek zvítězil ve druhém kole výběrového řízení, do kterého se přihlásilo od 19. do 29. dubna osm kandidátů. Výběrová komise následně zvolila tři nejvhodnější, ze kterých ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) vybral Štěpánka. Ten se chce zaměřit na dozorovou činnost především v oblastech, kde se spotřebitel nedokáže chránit sám nebo jen v omezené míře. Týká se to podle něj například bezpečnosti výrobků uváděných na trh, internetového prodeje nebo používání nekalých obchodních praktik, a to zejména na úkor znevýhodněných skupin spotřebitelů jako seniorů či dětí.

Bývalý šéf ČOI Bezecný požádal o uvolnění z místa loni začátkem září ze soukromých a rodinných důvodů. Úřad řídil od roku 2014, v ČOI pracoval od roku 1986. Před nástupem do čela inspekce vedl zhruba sedm let krajský inspektorát v Ostravě, předtím zastával místo zástupce ředitele a inspektora.

V prvním kole výběrového řízení, které skončilo loni 17. září, Síkela žádného uchazeče nevybral. Uplynulých 12 měsíců ČOI vedl zástupce předchozího ústředního ředitele Vlastimil Turza. Zároveň řídil právní oddělení ústředního inspektorátu.

ČOI zajišťuje ochranu práv spotřebitelů, má na starosti mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kontroluje firmy a živnostníky, kteří nabízejí zboží a služby. Nesleduje však kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výrobků. Úřad se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v sedmi krajských městech.