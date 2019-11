ČESKÁ MINCOVNA: Už 25 let razíme tradiční hodnoty

Svým vznikem navázala Česká mincovna na více než tisíciletou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Naše země totiž neoplývala jenom medem, mlékem a strdím, ale také hojností stříbra. To dávným mincmistrům poskytovalo prostor pro umělecké vyjádření, které obdivujeme dodnes.

Česká mincovna se k jejich odkazu hrdě hlásí. Razí nejen všechny oběžné mince, které Češi denně používají, ale také všechny české pamětní mince a množství svých vlastních pamětních a investičních produktů z drahých kovů. V jejich reliéfu se ukrývá řada emocí i tisíc let lásky k řemeslu.

Sdílené kouzlo

Česká mincovna je aktivním účastníkem společenského dění. Umělci, sportovci, významní představitelé státu, lidé s mimořádnými zkušenostmi a rozličnými talenty – ti všichni se s ní podělili o své kouzlo. Jako výhradní dodavatel českých mincí a jeden z nejvýznamnějších tuzemských obchodníků s drahými kovy nechává Česká mincovna nahlédnout veřejnosti pod pokličku tohoto atraktivního odvětví. Zlato a stříbro jsou symboly luxusu už tisíce let, po které lidem propůjčovaly moc, umožňovaly budovat i bořit říše, získávat ty nejkrásnější ženy a jít za svými sny. Díky České mincovně už člověk nemusí být egyptským faraonem nebo karibským pirátem, aby se mohl těšit z lesku drahého kovu a výhod, které přináší…

Pro Českou národní banku (ČNB) vyrábí Česká mincovna veškeré oběžné mince, které Čechům cinkají v peněženkách, tedy jednu, dvě, pět, deset, dvacet a padesát korun, stejně jako všechny zlaté a stříbrné pamětní mince s nominálními hodnotami 200, 500, 2000, 5000 a 10 000 korun. Česká mincovna je od roku 1993 spolehlivým partnerem ČNB. Za tu dobu vyrazila na tři miliardy českých mincí.

Speciální emise

Vedle výroby pro potřebu státu Česká mincovna každoročně připravuje vlastní emisní plán, který obsahuje stovky titulů. Snoubí se v nich špičkové umělecké a řemeslné zpracování, přísně omezený emisní náklad a přednosti ryzích kovů. Pamětní ražby připomínají důležitá výročí a vzdávají hold významným osobnostem. Investiční ražby nabízejí uchování a zhodnocení finančních prostředků. Dárkové ražby jsou pak určené k různým příležitostem jako např. k narození dítěte, ke svatbě, absolventům nebo pro štěstí a je možné na ně vyrýt osobní věnování. Takzvané „korporátní ražby“ Česká mincovna razí na zakázku pro zákazníky z řad obchodních společností, sportovních klubů, vzdělávacích institucí či organizačních složek státu, ale také soukromých osob. Svou vlastní minci či medaili si můžete nechat vyrazit i vy – stanou se prestižní prezentací a skvěle poslouží jako dárek pro obchodní partnery, benefit pro nejlepší zaměstnance, památka na návštěvu regionu, upomínka významného jubilea či obchodní artikl.

Pro instituce i děti

Do emisního plánu České mincovny patří také platinové mince, které jsou velmi unikátní. Jejich motivem jsou české památky UNESCO. Další emise připomínají nejrůznější události, nebo jsou věnovány významným osobnostem. Česká mincovna nabízí i tematiku pohádek pro děti. Snaží se vychovat si malé sběratele, pokračovatele současných, kteří mnohdy jen těžko hledají následovníky v rámci své rodiny. V portfoliu České mincovny si každý najde to, co ho zajímá, a její nabídka se neustále rozrůstá. Vedle toho Česká mincovna rozšiřuje také své technické možnosti – třeba mince Crystal Coin v sobě kombinují ryzí stříbro s proslulým českým křišťálem. Tyto luxusní klenoty jsou výsledkem spolupráce hned dvou tradičních firem z Jablonce nad Nisou – České mincovny a preciosy. po křišťálových mincích, jejichž tématy byly narozeniny, štěstí, láska, užívání si života a narození dítěte, rozšířil produktovou řadu motiv strážného anděla.

Třešničkou na dortu je mince, kterou Česká mincovna vyrobila pro ČNB ke 100. výročí československé měny. Jde o světový unikát, vysokohmotnostní zlatou minci s nominální hodnotou 100 milionů korun o průměru přes 535 milimetrů a o hmotnosti 130 kilogramů. Jde o největší gravírovanou minci na světě s hlubokým reliéfem.

10 milionů lidí se denně setkává s výrobky mincovny

Pohled do novodobé historie

Až do roku 1992 razila velkou většinu našich mincí státní mincovna v Kremnici. Rozpad československého státu znamenal i rozdělení společné měny a vznik nových peněžních jednotek a s nimi nových bankovek a mincí. Jedním z hlavních úkolů centrální banky se stalo zajištění výtvarné a technické přípravy, výroby a vy-dání nových definitivních platidel České republiky. Souběžně s tvorbou výtvarných návrhů probíhalo hledání podniků, které by vyrobily nové české mince v požadovaném náběhovém objemu kolem 700 milionů kusů. Poptávku po ražbě českých oběžných mincí vypsala Česká národní banka v říjnu 1992. Už 1. července následujícího roku byl slavnostně otevřen provoz mincovny v Jablonci nad Nisou.

Zlaté spoření

Vedle tradičního nákupu investičních produktů nabízí Česká mincovna možnost investování prostřednictvím Zlatého spoření, která spočívá v postupném nákupu zlatých mincí nebo slitků. Zlaté spoření má, stejně jako běžné spoření, které nabízejí banky, podobu pravidelných měsíčních plateb. Ty se však na klientově účtu u České mincovny nehromadí – po dobu spoření se průběžně mění na jeho vlastní zlaté investiční produkty. Při řádném spoření, v závislosti na zvoleném druhu produktu, je možné dosáhnout na roční bonus až 4,7 procenta z aktuálního zůstatku Zlatého spoření. Naspořené zlato, na rozdíl od virtuálních jedniček a nul na bankovním kontě, existuje fyzicky – dá se na něj sáhnout, odnést si ho domů, uložit zdarma v bezpečném trezoru České mincovny, uchovat pro budoucí generace nebo ho se ziskem odprodat. Zlato, na rozdíl od tradičních peněz, odolává znehodnocení úspor vlivem inflace.

