Česká měna ztrácela proti euru i dolaru, pražská burza oslabila

Praha - Česká měna na začátku týdne ztrácela proti euru i dolaru. Vůči evropské měně dnes koruna proti pátku oslabila o osm haléřů na 25,42 Kč/EUR, vůči americké měně pak o 12 haléřů na 22,54 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na webu Patria Online kolem 17:00. Koruně nepomohly nové komentáře centrálních bankéřů k ziskům, řekl hlavní ekonom Patria Finance Tomáš Vlk. Pražská burza v úvodu týdne oslabila, index PX klesl o 0,14 pct na 1403,5 bodu. Dolů ho táhly zejména rakouské tituly, dařilo se naopak KB či Avastu.

"Naopak dnes česká měna oslabila o půl procenta proti postupujícímu dolaru a menší ztráty registruje i na páru s eurem. Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub v neděli uvedl, že by se základní úroková sazba mohla na jaře dostat až na čtyři procenta. Guvernér Jiří Rusnok odhaduje na blížícím se prosincovém zasedání debatu nad zvýšením sazeb o 25 či 50 bazických bodů. Podle dalšího člena bankovní rady Marka Mory by to mělo být rozhodování spíše mezi 50 a 75 body. A další člen bankovní rady ČNB Aleš Michl už nyní uvedl, že bude znovu hlasovat pro stabilní sazby," uvedl Vlk.

Dolar dnes posiloval i vůči dalším měnám, když investoři vyhlížejí zasedání americké centrální banky (Fed), které se bude konat v úterý a ve středu. Jednotná evropská měna vůči dolaru po 16:00 klesala o 0,2 procenta na 1,1289 USD. Euro je s ohledem na zvyšování sazeb ve Spojených státech pokládáno za zranitelné. Trh má za to, že Fed bude měnovou politiku zpřísňovat rychleji než Evropská centrální banka (ECB), dodal analytik.

Pražská burza v úvodu týdne oslabila, index PX klesl o 0,14 procenta na 1403,5 bodu. Dolů ho táhly zejména rakouské tituly, akcie Erste Bank zlevnily o procento, pojišťovna VIG ztratila přes dvě a půl procenta. Dařilo se naopak Komerční bance či technologické firmě Avast. Vyplývá to z údajů na webu burzy.

"Pražská burza se po většinu seance držela v kladném teritoriu, nicméně v závěru seance o zisky přišla poté, co se zhoršil sentiment na zahraničních akciových trzích. Nedařilo se především rakouským emisím, když finanční sektor patřil k nejhorším na západoevropských trzích," uvedl Josef Dudek z Fio banky.

Cenné papíry pojišťovny VIG zakončily níže o 2,57 procenta na 626 Kč a Erste Bank přišla o procento, jedna akcie tak nyní vyjde na 998,40 koruny. Z českých bank ztratila Moneta Money Bank 0,11 procenta na 94,90 koruny, naopak Komerční banka 0,84 procenta získala, její cenné papíry zdražily na 903 korun.

Z dalších předních emisí neudržel denní zisky energetický ČEZ, nakonec uzavřel slabší o 0,19 procenta na 801 Kč. "ČEZ ráno atakoval cenu 810 korun, tu se mu ale nepodařilo překonat, a následné větší prodejní objednávky srazily cenu jeho akcií až do minusu,“ uvedl Patrik Štefek z WOOD & Company. Technologický Avast naopak posílil o 0,8 procenta na 183,30 Kč.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,34 25,42 Kč/USD 22,42 22,54

Zdroj: Patria Online