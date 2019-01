Praha - Česká měna zůstává k euru nejsilnější za čtyři měsíce, když dnes stagnovala na 25,57 Kč/EUR. Vůči dolaru nepatrně oslabila na 22,29 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza dnes třetí den v řadě klesala. Index PX oslabil o 1,02 procenta na 1001,15 bodu. Z hlavních titulů ztrácely nejvíce Erste a Avast.

"Domácí měnu dnes z klidu nevyvedla ani statistika běžného účtu. Ta dopadla o něco lépe, než předpokládal trh, a navázala tak na velmi dobré údaje o zahraničním obchodě z minulého týdne," komentoval dnešní obchodování ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. Koruna se podle něj dnes obchodovala v intervalu čtyř haléřů kolem závěrečné hodnoty 25,57 Kč/EUR.

Úterý by mohlo být podle Zeisela na trzích živější, protože v britském parlamentu se bude probírat smlouva o vystoupení Británie z Evropské unie. "Ta velmi pravděpodobně neprojde a trhy to tuší. Nicméně diskuse v parlamentu by mohla naznačit, jestli jsou britští zákonodárci nakloněni schválit dohodu v podobném znění v budoucnu," doplnil.

Pražská burza dnes třetím dnem v řadě klesala. Index PX oslabil o 1,02 procenta na 1001,15 bodu. Z hlavních titulů ztrácely nejvíc Erste Bank a Avast. Dařilo se naopak mediální CME. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Ze 12 hlavních emisí pražské burzy jich dnešní seanci uzavřelo v minusu osm. Nedařilo se zejména akciím rakouské Erste, které zlevnily o 2,56 procenta na závěrečných 753,20 Kč. Za poklesem stály podle makléře Fio banky Josefa Dudka spekulace, že bankovní daň v Rumunsku může být vyšší, než se čekalo.

Dolů zamířily také cenné papíry technologické společnosti Avast, telekomunikační firmy O2 Czech republic nebo pojišťovny VIG. Akcie Avastu odepsaly 1,75 procenta na 84 Kč, emise O2 zlevnila o 1,43 procenta na 241,50 Kč. Akcie rakouské VIG uzavřely obchodování s kurzem 534,50, který byl o 1,2 procenta nižší než při ranním otevření burzy.

Naopak mezi ziskové tituly se zařadilo především CME. Cenné papíry mediální skupiny si připsaly 0,42 procenta na 72,20 koruny. Akcie textilky Pegas si polepšily o 0,25 procenta a mírný zisk vykázala na konci obchodování i emise Komerční banky, která zpevnila o 0,06 procenta.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 25,57 25,57 Kč/USD 22,28 22,29

Zdroj: Patria Online