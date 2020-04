Česká měna mírně ztrácela vůči euru i dolaru, burza rostla

Praha - Koruna ve čtvrtek oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám. Na euro ztratila od středečního podvečera devět haléřů a dnes kolem 17:00 se obchodovala v kurzu 27,16 Kč/EUR. Vůči dolaru oslabila o dvacetník na 25,03 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online a vyjádření analytiků. Pražská burza podruhé za sebou obrátila směr a vzrostla.

Kurz koruny v posledních týdnech výrazně kolísal. "To není jejím zvykem. Dnešek pro korunu znamená velké zklidnění," charakterizoval vývoj na trzích ekonom Jiří Cihlář ze společnosti Next Finance.

Podle Cihláře by přitom kolem koruny mohlo být živo. "Premiér Andrej Babiš včera napověděl České národní bance (ČNB), že by očekával ještě ostřejší snížení úrokových sazeb a pomoc ve formě plateb do státního rozpočtu," uvedl ekonom.

Babiš ve středu v České televizi mimo jiné prohlásil, že českou ekonomiku postiženou dopady koronavirové epidemie by měla stimulovat i centrální banka. "ČNB má obrovské rezervy, taky by se s námi mohla trochu podělit o zisk a mohla by snížit základní sazbu níž, než je dneska," navrhl Babiš. Naposledy snížila ČNB základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na jedno procento na konci března.

Burzovní iIndex PX ve čtvrtek stoupl o 2,35 procenta na 844,46 bodu. Růst akcií antivirové firmy Avast po zveřejnění čtvrtletních výsledků a energetické společnosti ČEZ převážil nad poklesem cenných papírů bank. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna dál oslabovala k euru i dolaru.

Velká většina dnešních zisků pražské burzy byla dána růstem akcií Avastu o 13,32 procenta na 139,50 koruny, uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. "Stalo se tak poté, co společnost dnes reportovala výsledky za první čtvrtletí a potvrdila roční výhled a návrh finální dividendy, což v této těžké době nebude u většiny firem samozřejmosti," doplnil.

Vzhůru se vydaly také cenné papíry ČEZ o 1,89 procenta na 458,50 koruny a pojišťovny VIG o 1,38 procenta na 484,60 Kč. O 3,58 procenta na 83,80 koruny si polepšily akcie mediální firmy CME.

Ztráty naproti tomu postihly cenné papíry bank, nejvýrazněji o 3,69 procenta na 52,20 koruny klesly Monetě Money Bank. Akcie Komerční banky odepsaly 1,62 procenta na 545 korun a Erste Bank klesly o 0,96 procenta na 452 korun. V bankovním sektoru pokračuje vlna snižování cílových cen akcií, upozornil Dudek.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 27,07 27,16 Kč/USD 24,83 25,03

Zdroj: Patria Online