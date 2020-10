Česká měna ani akcie na další vládní opatření nereagovaly

Praha - Česká měna ani tuzemské akcie na vyhlášení dalších vládních plošných restriktivních opatření proti šíření koronaviru bezprostředně nereagovaly. Koruna ovšem před zveřejněním jejich zpřísnění oslabila o zhruba 0,3 procenta na 27,20 Kč/EUR. Vyplývá to z vyjádření analytiků.

Další omezení života a podnikatelské aktivity v Česku od začátku dnešního dne oslabuje korunu proti euru o 0,30 procenta na 27,20 Kč/EUR a další tlak lze očekávat od zahraničních investorů během zbytku týdne, řekl ČTK analytik Purple Trading Štěpán Hájek. Na páru s americkým dolarem je koruna dnes podle něj zatím stabilní na úrovni 22,96 Kč/USD.

Tisková konference vlády zatím neměla viditelný dopad na akcie z pražské burzy, doplnil analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Za prvních 40 minut konference se nepohnula jediná významná akcie s výjimkou Moneta Money Bank, která klesla o jedno procento. Právě bankovní sektor bude jedním z těch, na kterém se opatření určitě projeví. Zdá se tedy, že trh tato opatření už dávno čekal a jejich dopady již byly v cenách akcií započítány, dodal.

"Lockdown jde proti růstu cen akcí. Nicméně ekonomika si propad akciových trhů nemůže dovolit. Budeme tedy spíše svědky dalších záchranných akcí centrálních bank od velkých, jako je například Fed, Evropská centrální banka až po centrální banky, jako je Česká národní banka," uvedl analytik Golden Gate CZ Marek Brávník.

Pokud by zastavení ekonomiky nebylo tak rozsáhlé jako na jaře a i kdyby trvalo kratší dobu než tehdy, může podle něj česká ekonomika počítat s dodatečnou ztrátou zhruba 300 miliard korun. Tím by letošní deficit dosáhl téměř tři čtvrtě bilionu Kč a v pesimistickém scénáři až jeden bilion Kč. Jde o rekordní deficit a k tomu existuje další riziko ztráty zaměstnání pro velkou část obyvatel ČR, podotkl.

Další opatření budou mít významný vliv na tuzemskou ekonomiku a spotřebitelskou důvěru, souhlasil ředitel obchodníka Bitstock.com Martin Stránský. To se podle něj negativně projeví na kapitálových trzích, na druhou stranu by to mohlo být impulzem pro investice do zlata a alternativních komodit, včetně kryptoměn. Poptávka po bitcoinech a dalších kryptoměnách je již nyní zhruba o pětinu vyšší než v minulém roce, poznamenal.