Češka Lisa Miková dostala německý Kříž za zásluhy

Praha - Češka Lisa Miková dnes na německém velvyslanectví v Praze převzala státní vyznamenání Kříž za zásluhy, které jí udělil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Sedmadevadesátiletá žena, která přežila koncentrační tábor v Osvětimi, ocenění získala za snahu o smíření mezi Čechy a Němci a za dlouhodobé předávání svých vzpomínek mladé generaci. Německá ambasáda o tom informovala v tiskové zprávě.

Miková byla v roce 1942 deportována do Terezína a odtud o dva roky později do Osvětimi. Později byla nuceně nasazena v koncentračních táborech Freiberg a Mauthausen. Od 90. let se podílela na různých pamětnických projektech, které připomínaly nelidskost nacistického režimu.

Kříž za zásluhy předal Mikové velvyslanec Christoph Israng. Poděkoval jí přitom za to, že se o své vzpomínky a utrpení v době nacismu podělila s mladší generací. "Pro nás Němce je velkým štěstím, že jste byla a jste ochotná se usmířit," uvedl velvyslanec.

Kříž za zásluhy je nejvyšším vyznamenáním, které Spolková republika Německo uděluje za snahu o obecné blaho. Propůjčuje ho spolkový prezident. Vyznamenáni mohou být i cizinci za práci v politické, hospodářské a duchovní oblasti a za zásluhy v oblasti sociální, charitativní a humanitární.