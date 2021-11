Česká krematoria rozšiřují kapacity a modernizují technologie

Praha - Mnoho krematorií v zemi rozšiřuje kapacity a modernizuje technologie. Opravou či renovací prošlo několik kremačních pecí. V Karlovarském kraji by mělo vzniknout nové krematorium. Podle člena výboru Asociace pohřebních služeb ČR Davida Borovičky se v posledních letech ukazuje, že krematoria jsou většinou ve špatném technickém stavu. V Česku kvůli epidemii koronaviru opět roste počet zemřelých, na rozdíl od počátku roku ale mají zatím krematoria dostatečnou kapacitu. Některá ale už musela rozšířit směny, zjistila ČTK.

V zemi podle Borovičky funguje 28 krematorií. Asociace pohřebních služeb označuje Česko za kremační velmoc, ve městech kremace dosahuje i 97 procent pohřbení. První krematorium v českých zemích slouží od 31. října 1918 v Liberci, tehdy se však jednalo ještě o nepovolený způsob pohřbívání. Kremace umožnil až zákon přijatý v lednu 1919 s platností od 1. dubna téhož roku.

Většina krematorií je v majetku měst, ta do nich ale nechtějí investovat, uvedl Borovička. Nefunkčnost kremačních pecí hrozí podle něj například v Karlových Varech, Ústí nad Labem nebo České Třebové.

Krematorium ve Varech funguje od roku 1926, momentálně disponuje jen jednou kremační pecí a ta byla hlavně kvůli epidemii koronaviru přetížená. V kraji by mělo vzniknout druhé krematorium. Nový pietní park připravuje uprostřed bývalého vojenského prostoru obec Doupovské Hradiště, nabídnout by měl nové způsoby pohřbívání v souladu s přírodou. Stavba by mohla začít v příštím roce, odhadované náklady jsou zhruba 40 milionů korun.

Krematorium v České Třebové je jedno ze dvou v Pardubickém kraji. Před dvěma lety kvůli stížnostem veřejnosti odstranilo jednu ze dvou starších pecí a omezilo počet žehů zhruba na třetinu. Využívat je mohou v podstatě pouze pozůstalí z okresu Ústí nad Orlicí. Městská firma Eko Bi Česká Třebová plánuje modernizaci, připravuje se projektová dokumentace. Výroba nové linky potrvá asi půl roku, v provozu by mohla být v roce 2023. V Pardubicích jsou dvě kremační pece, jedna prošla opravou na jaře, na druhé se pracuje nyní.

V Plzeňském kraji zajišťují kremace zemřelých krematoria v Klatovech a v Plzni. V Plzni letos krematorium dostalo tři nové moderní pece, které nahradily nedostačující a dosluhující zařízení, v Klatovech podstoupila loni kremační pec celkovou generální opravu. Obnova pecí čeká v příštích letech i krematorium v Mělníku ve Středočeském kraji.

V ostravském krematoriu, které je jediné v Moravskoslezském kraji, momentálně budují čtvrtou pec. Mohla by pomoci v případě zhoršení počtu obětí koronavirové pandemie. Zatím je kapacita dostatečná, na počátku roku ale musela být těla zemřelých převážena i do jiných institucí. Také v Královéhradeckém kraji je jen jedno krematorium, stojí v Jaroměři na Náchodsku. V letech 2019 a 2020 investovalo do modernizace pět milionů korun.

Krematorium Vysočanské Zahrady v Hrušovanech na Chomutovsku plánuje, že pořídí třetí kremační pec. Ročně je v krematoriu zhruba 9000 žehů. Každá pec musí po 10.000 žezích do generální opravy. Nyní se nezřídka stává, že je v provozu pouze jedna pec, a kapacita krematoria je omezena. V době covidu bylo omezení ještě citelnější. Kvůli další peci za osm milionů korun musí firma rozšířit budovu.

Českobudějovické krematorium už kvůli narůstajícímu počtu žehů opět přechází na provoz na tři směny. Situaci mu navíc komplikuje to, že v provozu je jen jedna ze dvou pecí. Druhá sice prošla modernizací, ale po ní se objevily závady. Krematorium proto čeká na jejich odstranění a pec zatím nepoužívá. Kvůli tomu je na hraně své kapacity, v provozu nyní zůstává i o víkendu.

Generální opravu pece číslo 1 chystá krematorium na Lesním hřbitově ve Zlíně. Uskutečnit by se měla ve druhé polovině příštího roku. Předpokládaná cena je asi 2,75 milionu korun bez DPH. Letos se v krematoriu dělala generální oprava kremační pece číslo 2. Kapacita pokrývá nynější potřebu.

V době největšího náporu pomáhalo jiným krematoriím v zemi to nejnovější, které je v Novinách pod Ralskem na Českolipsku. V provozu je od letošního března. Měsíčně provede zhruba 450 kremací. Fungovat může v nepřetržitém provozu 24 hodin, sedm dní v týdnu. Na rozdíl od jiných zařízení nepotřebuje technologické přestávky.