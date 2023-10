Česká koruna po pátečním oslabení zahájila týden mírný růstem

Praha - Česká měna po pátečním poklesu zahájila týden mírným růstem vůči oběma hlavním světovým měnám. Vůči euru zpevnila o tři haléře na 24,67 Kč/EUR, k dolaru posílila o 14 haléřů na 23,38 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Pražská burza obrátila směr a vzrostla, zakončila na víc než měsíčním maximu.

Statistici dnes oznámili, že ceny většiny výrobců v Česku letos v září dále rostly. "Dnešní statistika korunu nerozhodila. I tak ale platí, že tempo inflace v září výrazně přibrzdilo, a to nejen na začátku výrobního řetězce, ale také v případě koncových cen," komentovala analytička Markéta Šichtařová. "Čeští centrální bankéři tak budou muset zvažovat snížení úrokových sazeb nejen během prosince, ale také už během listopadu. V součtu by do konce roku měly úrokové sazby České národní banky poklesnout o půl procentního bodu," doplnila.

Korunu by podle analytiků mohl dočasně podpořit vývoj po polských sněmovním volbách. "Pro korunu je dnešek lehce pozitivní, přičemž svou roli podle nás sehrává jak nálada ve světě, tak pokračující posilování zlotého po volbách," míní Tomáš Vlk z Patria Finance. "Investorům stačí ke štěstí, že budoucí vládní koalice by mohla být víc proevropská," doplnila k situaci po polských víkendových volbách Šichtařová.

Pražská burza na počátku nového týdne obrátila směr a vzrostla. Den zakončila na víc než měsíčním maximu. Index PX stoupl o 0,68 procenta na 1355,46 bodu. Vzhůru šly akcie bank i energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z internetových stránek burzy. Česká koruna mírně posílila k euru a výrazněji vůči dolaru.

"Pražská burza podpořená především akciemi ČEZ, Erste a Komerční banky zahájila nový týden v plusu," podotkl makléř Wood & Company Vladimír Vávra. Naopak dolů burzu táhly cenné papíry zbrojovky Colt, které klesly o 1,8 procenta na 545 korun.

Akcie Erste Bank přidaly 1,48 procenta na 813,90 koruny, Komerční bance vzrostly o 0,60 procenta na 673,50 koruny a Monetě Money Bank o 0,12 procenta na 83,70 Kč. Cenné papíry pojišťovny VIG si polepšily o nepatrných 0,08 procenta na 626,50 koruny.

"Index PX taktéž těžil z posílení akcii ČEZ o 1,30 procenta na 1011 Kč při nejvyšším denním objemu 248 milionů Kč," uvedl makléř Fio banky Josef Dudek. Vávra upozornil, že cenné papír ČEZ se po překonání psychologické úrovně 1000 korun za akcii obchodovaly nejvýše od konce letošního června.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Pondělí kolem 17:00 Kč/EUR 24,70 24,67 Kč/USD 23,52 23,38

Zdroj: Patria Online