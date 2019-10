Česká kina v říjnu uvedou premiéry Pražských orgií nebo Jokera

Praha - Snímek Pražské orgie, jehož scénář napsala režisérka Irena Pavlásková podle novely amerického spisovatele Philipa Rotha nebo Cenou Zlatý lev pro nejlepší film na letošním festivalu v Benátkách oceněný Joker jsou také mezi chystanými říjnovými premiérami v tuzemských kinech. První českou premiérou bude 3. října dokument režiséra Romana Vávry s názvem Jiří Bělohlávek : "Když já tak rád diriguju...", který na festivalu Zlatá Praha obdržel ocenění Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Do kin dorazí ve stejný den jako očekávaný Joker amerického režiséra Todda Philipse. Na svých stránkách o tom informuje Unie filmových distributorů.

První říjnový čtvrtek kina v České republice uvedou také thriller Tiché doteky režiséra Michala Hogenauera, který varuje před fanatickými komunitami a jejich manipulací s lidmi. "Snažili jsme se zpracovat téma manipulace. Cítil jsme, že to je něco, co mě obklopuje - ať už je to marketinková, politická nebo manipulace v rámci vztahů a jak je jedinec manipulován společností," řekl ČTK režisér Hogenauer.

Ze zahraničních titulů mohou diváci od 3. října navštívit jihokorejské drama Parazit režiséra Pong Čun-hoa oceněné Zlatou palmou na festivalu v Cannes.

Velké očekávání vzbuzuje snímek Pražské orgie, který uvedou kina od 10. října. Autor předlohy Philip Roth vycházel při psaní stejnojmenné novely z vlastních zážitků. V 70. letech jezdil do Prahy a setkával se s českými zakázanými autory, v 70. a 80. letech poskytoval podporu československým spisovatelům.

Dva české filmy budou mít premiéru 17. října. Prvním z nich bude studentský psychologický film V zajetí sítě režiséra Matěje Krátkého a druhým neobvyklé dvojpředstavení První akční hrdina s Jiřím Mádlem v hlavní roli. Tvůrci v čele s režisérem Janem Haluzou v něm chtějí ukázat, že akční film může vzniknout i v českém prostředí. V dalších rolích se představí Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek nebo Radim Špaček. Krátkometrážní film bude do kin uveden společně s Prvním akčním dokumentem. "Natočit ne příliš tradiční střílečku a obsadit ji nejlepšími českými herci je jednoduše můj splněný klukovský sen. Především ale chceme divákům ukázat, že zábavná akční žánrovka může vzniknout i u nás," uvedl režisér Haluza.

Film Poslední aristokratka natočený podle stejnojmenného humoristického románu Evžena Bočka vstoupí do kin 24. října. Režie se ujal Jiří Vejdělek, který režíroval například film Účastníci zájezdu. "Věřím, že smích je léčivý, tak jsem se s herci a štábem ze všech sil snažil, aby Poslední aristokratka byla v kině zábavným a ozdravným zážitkem. Doufám, že se budou diváci dobře bavit," řekl Vejdělek.

Na své si v říjnu přijdou i příznivci akčních amerických filmů s Arnoldem Schwarzeneggerem, pro které bude mít 31. října premiéru film Terminátor: Temný osud. Producentem filmu, v němž se opět objeví Linda Hamiltonová roli Sarah Connorové, je James Cameron. Jde o druhý případ, kdy po filmu Terminátor (1984) Schwarzenegger ztvárnil záporného terminátora.