Česká justice: Policie prověřuje Šlachtu kvůli informacím v knize

Praha - Bývalého šéfa policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a náměstka celní správy Roberta Šlachtu prověřuje policie. Důvodem je možný únik informací v jeho knize Třicet let pod přísahou, kterou sepsal s novinářem Josefem Klímou. Uvedl to server Česká justice s odvoláním na informace ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který to uvedl v odpovědi na písemnou interpelaci poslance ODS Pavla Žáčka.

"Policie České republiky prověřuje, zda postup hlavního protagonisty publikace je či není v rozporu se zákonem," cituje server Hamáčka. Poslanec Žáček se ho v interpelaci ptal, jaký je ministrův názor, případně názor policejního prezidia na publikování informací, s nimiž se Šlachta seznámil během výkonu své služební činnosti.