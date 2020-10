Česká jednička Chládek ve 30 letech končí s boxem

Praha - Dlouholetá česká jednička v amatérském ringu Zdeněk Chládek končí s boxem. Někdejší bronzový medailista z juniorského mistrovství světa i Evropy se rozhodl pověsit rukavice na hřebík ve třiceti letech, a to ze zdravotních a rodinných důvodů, ale i vzhledem k současné nejistotě v době pandemie koronaviru. V budoucnu se chce věnovat trénování ve vlastní boxerské akademii.

"Ukončuji dlouholetou sportovní vrcholovou kariéru," oznámil Chládek na facebooku. "Sportu se budu věnovat nadále. Nyní se chci zaměřit na lidi, kteří mají zájem se naučit boxovat. Ať už jako hobby nebo vrcholově. Do budoucna plánuji vlastní tělocvičnu, jakmile se situace uklidní," dodal s poukazem na současná opatření vynucená pandemií koronaviru.

Právě šíření nákazy covid-19 přitom Chládkovi tak trochu nahrálo, protože po únorové operaci ramena dostal šanci stihnout o rok odložené olympijské hry. Přestože se ukázalo, že rameno je poškozené víc, než se čekalo, snahu o návrat měl. "Byl jsem s reprezentací na soustředění, ale nebylo to ono. Ruka mě bolí i teď za běžného života a zdraví je na prvním místě," řekl Chládek Ústeckému deníku.

Chyběla mu navíc rodina s malým synem, k tomu se přidala všeobecná nejistota. "Tokio se už o rok posunulo a teď podle mě stejně nikdo pořádně neví, co bude a co ne, kdy se bude boxovat. A pro mě to byl ztracený čas. Připravovat se na mistrovství Evropy nebo světa, to by třeba byla ještě motivace, ale takhle ne," vysvětlil důvody, proč se rozhodl skončit.

Účastník olympijských her v roce 2012 v Londýně se od zisku světového juniorského bronzu v roce 2008 nedočkal mezi seniory kýžené medaile. Na mistrovství Evropy bylo jeho maximem čtvrtfinále a na světovém šampionátu osmifinále. Pětkrát vyhrál prestižní Velkou cenu Ústí nad Labem.