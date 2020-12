Česká hokejová dvacítka utrpěla na MS debakl 0:7 s Američany

Edmonton - O další překvapení na účet jednoho z hlavních aspirantů na medaile se v úterý na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu pokusí čeští hráči. Souboj s týmem USA bude konfrontací dvou celků se stejnou dosavadní bilancí jedné výhry a jedné porážky. Utkání skupiny B začne ve 20 hodin SEČ.

Česká hokejová dvacítka podlehla na mistrovství světa v Edmontonu Spojeným státům americkým 0:7 a nenavázala na pondělní výhru nad Ruskem 2:0. Svěřenci trenéra Karla Mlejnka drželi krok do 26. minuty, ale po druhé třetině už prohrávali 0:3. Pěti body za dvě branky a tři asistence zazářil Trevor Zegras a čisté konto udržel Spencer Knight.

Čeští junioři si v součtu s úvodní prohrou 1:7 se Švédy připsali druhý neúspěch ze tří duelů a zůstávají ve skupině B se třemi body čtvrtí. O pojistku postupu do čtvrtfinále budou hrát ve čtvrtek od 20:00 SEČ proti nováčkovi elitní skupiny Rakousku, které je po dvou duelech bez bodu.

První velké šance si vypracovali ve čtvrté minutě Američané. Nejdříve se před Paříka dostal Berard, ale neprostřelil jej. V pokračující akci zakončil závar před českým brankovištěm střelou do horní tyče kapitán York. Mlejnkův výběr se ubránil i při Raškově vyloučení, stejně tak Američané odolali bez problémů při Johnsonově pobytu na trestné lavici.

Ve 12. minutě trefil Caufield z levé strany tyč. Český tým se dostal do největší příležitosti v závěru úvodní části, kdy Raškovu bekhendovou přihrávku nestačil usměrnit na branku Teplý.

V úvodu druhé části kryl gólman Knight lapačkou Vitouchovo zakončení. Američané odpověděl náporem a Pařík nevědomky kryl lapačkou skrytou střelu Boldyho. Následně zahrozil Mužík, ale ve 26. minutě se podařilo otevřít skóre soupeři. Berardova střela propadla za Paříka, puk se ještě snažil odvrátit z brankoviště Klikorka, ale do branky jej u pravé tyče zametl Brink. Odpovědět mohl Novák, ale Knight jeho pokus kryl.

Při hře čtyř proti čtyřem měl nejdříve šanci Američanů Turcotte a ve 34. minutě už zvýšil Zegras, který po parádní přihrávce Thruna zakončil z pravého kruhu do prázdné branky. Za dvě a půl minuty našel Beniers na brankovišti Brinka, který si snadno připsal druhý gól v utkání i na turnaji. Snížit mohl ještě před pauzou Teplý.

Ve 47. minutě se trefil z pravého kruhu Zegras a dal už pátý gól na turnaji. Při Jiříčkově trestu skóroval z levého kruhu Kaliyev a Američané zužitkovali i další dvě přesilové hry.

Při Kofferově pobytu na trestné lavici prostřelil Paříka mezi betony Caufield. A přesně za minutu při trestu pro českou hráčskou lavici skóroval parádní fintou se zakončením s hokejkou mezi nohama Boldy. Do branky se postavil Malík a do konce utkání už neinkasoval. Při Zegrasově střele v 54. minutě mu pomohla tyč.

Hlasy po zápase:

Karel Mlejnek (trenér ČR): "Troufám si říct, že do gólu na 2:0 při hře čtyři na čtyři na ledě nebyl rozdíl se zápasem s Ruskem žádný. Měli jsme pár protiútoků, které jsme bohužel nevyužili. Od druhé inkasované branky soupeř jednoznačně převzal síly na svoji stranu. V závěru druhé třetiny a po přestávce před třetí třetinou chtěli změnit hru a jít víc do aktivity a víc se přitáhnout k soupeři. Bohužel ve třetí třetině nás provázela řada vyloučení a soupeř nás trestal. Říkáme si od začátku turnaje, že je nutné hrát o každý gól."

Radek Kučeřík (obránce ČR): "Američané oproti Rusům rychleji vstupovali do útočného pásma, více tvořili a tlačili se do brány. To nám dělalo trochu problémy, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Bohužel se stalo a my už se připravujeme zase na další zápas. Bavili jsme se před zápasem o tom, že jsou to šikovní kluci, musíme jim hrát do těla a znepříjemnit jim to. Takže jsme se o to snažili, občas nám to vycházelo, občas ne. Podle mě tam té hry do těla mohlo být víc, ale už je po zápase a už s tím nic neuděláme."

Adam Raška (útočník ČR): "Příprava byla stejná jako na zápas s Ruskem, ale bohužel nám to teď nefungovalo. Prohráli jsme a musíme se připravit lépe na další zápas. Měli jsme nějaké šance, ale nepodařilo se nám dnes dát gól. Nemůžeme dělat tolik faulů, musíme se snažit hrát víc na puku. Nemůžeme si to dovolit proti týmu, jako je USA, jestli chceme vyhrát zápas. Snažili jsme pak Američany zastavit, řekli jsme si nějakou taktiku, ale bohužel to nevyšlo. Do dalšího zápasu možná musíme něco změnit, možná se vrátit ke stejnému stylu jako s Ruskem a musíme ho zvládnout."

Skupina B:

ČR - USA 0:7 (0:0, 0:3, 0:4)

Branky a nahrávky: 26. Brink (Berard), 34. Zegras (Thrun), 36. Brink (Beniers, R. Johnson), 47. Zegras (Faber, York), 49. Kaliyev (York, Zegras), 51. Caufield (Zegras, York), 51. Boldy (Zegras, Caufield). Rozhodčí: Campbell, Sandlak - Mannella, O'Quinn (všichni Kan.). Vyloučení: 7:2, navíc Svozil (ČR) 10 min. Využití: 0:3. Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Pařík (52. Malík) - Krutil, Kučeřík, Haš, Svozil, Jiříček, Klikorka, Kubíček - Teplý, Myšák, Lang - M. Beránek, D. Vitouch, Mužík - P. Novák, Gut, A. Raška - Rychlovský, A. Najman, Koffer - F. Přikryl. Trenér: Karel Mlejnek.

USA: Knight - Sanderson, Helleson, Faber, York, R. Johnson, Thrun, LaCombe - Kaliyev, Turcotte, Zegras - Caufield, Beniers, Boldy - Brink, Farinacci, Berard - Moynihan, Slaggert, Brisson - Colagnelo. Trenér: Nate Leaman.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 11:1 6 2. USA 3 2 0 0 1 21:5 6 3. Rusko 2 1 0 0 1 5:5 3 4. ČR 3 1 0 0 2 3:14 3 5. Rakousko 2 0 0 0 2 0:15 0