Česká hokejová dvacítka prohrála na MS překvapivě s Lotyšskem 2:5

Edmonton (Kanada) - Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu překvapivě s Lotyšskem 2:5 a po třetí porážce ze čtyř zápasů jdou do play off ze 4. místa skupiny A. Předstihli je právě Lotyši, kteří poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále, kde budou na jich úkor chybět Slováci. Hattrickem zazářil obránce a kapitán Ralfs Bergmanis. Češi měli jistý postup už před tímto zápasem, pomohla jim k tomu výhra Finska 9:3 nad Slovenskem.

Ve středečním boji o semifinále čeká tým kouče Radima Rulíka vítěz skupiny B, kterým se staly po výhře nad Švédskem 3:2 Spojené státy americké.

Hned po 103 sekundách hry nabídl českému týmu přesilovou hru Dukurs, ale Lotyši se ubránili. V čase 4:30 se radoval z vedení nováček elitní kategorie, který nahradil kvůli válečné invazi na Ukrajině vyloučené Rusko. Na Brantsovu přihrávku si najel Lavinš a překonal Bednáře. V polovině úvodní části se Rulíkův výběr neprosadil ani při Hodassově trestu.

Ve 13. minutě se radovali opět Lotyši. Vitolinš zpoza branky našel Rullerse, který zblízka skóroval. Třetí početní výhodu už Češi využili a při Darzinšově pobytu na trestné lavici přihrávku kapitána Myšák proměnil Gut. Vzápětí mohl vyrovnat Šapovaliv, ale Bruveris jeho bekhendový blafák kryl.

Ve druhé dějství český tým odolal při vyloučeních Měchury a Ivana a mezitím při plné počtu hráčů nabídl Vitolinš v přečíslení puk Rullersovi, gólman Bednář se ale včas přesunul. Ve 30. minutě překonal bekhend z dorážky ležícího Bruverise, ale nerozhodný stav vydržel je 42 sekund. Clony před Bednářem využil nahozením od modré čáry Bergmanis, který se pak v čase 37:38 při Špačkově trestu trefil znovu zvýšil už na 4:2.

Do třetí třetiny nahradil Bednáře Suchánek, který ve zbytku utkání čelil jen dvěma střelám. Češi jich vyslali sedmnáct, ale neprosadili se. Naopak 79 sekund před koncem při power play dovršil do prázdné branky hattrick Bergmanis.

Hlasy po zápase:

Radim Rulík (trenér ČR): "Porážku jsme si zavinili sami. Do zápasu jsme vstoupili strašně laxně. Podepsalo se na nás to, že Slováci prohráli s Finy a díky tomu jsme měli účast ve čtvrtfinále jistou. Z naší strany byl výkon hrozivý. Soupeř hrál o postup, dali do toho všechno. Padali po hlavách do střel, strašně si za tím šli. Tím, jak jsme byli laxní, pomalí a nedůrazní… Z naší strany tam dvě třetiny nebyl tým. Nemohlo to ani vyústit v nic jiného. Parametry snesla až třetí třetina. Na mužstvo jsme se snažili zapůsobit, protože to vůbec nebyl výkon, kterým bychom se chtěli prezentovat. Tímto zápasem jsme si pokazili dojem, který jsme si nějakým způsobem budovali. Čeká nás čtvrtfinále, ve kterém půjdeme na první tým z druhé skupiny, takže to bude ohromně těžké. Ale určitě budeme chtít dnešní zápas napravit. V hodnocení zápasu jsme si s kolegy trenéry řekli svoje. Máme dva dny na přípravu a uděláme maximum pro to, abychom napravili tu šlamastyku, kterou jsme si způsobili. Nechci říct, abychom na ten zápas zapomněli, protože já na něj nezapomenu. Výkon měl být úplně jiný. Já s tím vůbec nemůžu souhlasit. Bohužel, dopadlo to tak, jak to dopadlo."

Tomáš Urban (útočník ČR): "Lotyši byli lepší v nasazení, v pracovitosti… Víceméně v devadesáti procentech věcí. Zápas zaslouženě vyhráli. Mrzí mě, že jsme prohráli, na takovém turnaji si to nemůžeme dovolit. Dostali jsme facku. Možná je i dobře, že přišla. Teď se musíme připravit na Ameriku. Asi úplně stejně, je jedno, který soupeř to nakonec bude. Dáme do zápasu všechno, abychom ukázali, co v nás je. Musíme hrát jako proti Finsku. Škoda, že jsem před koncem druhé třetiny nedal svoji šanci. Mohla to být kontaktní branka a zápas by mohl vypadat úplně jinak. Beru vinu z části i na sebe. Na zápas jsme se špatně připravili. Měli jsme celý zápas hrát jako ve třetí třetině. My jsme měli hrát tak, jak hráli Lotyši ‒ dát do toho víc bojovnosti a nadšení. S Lotyšskem se jen tak neprohraje."

Michal Gut (útočník ČR): "Dohánět manko je vždycky těžké. My jsme to bohužel dneska nedohnali. Taková prohra je těžká a nikdo to nečekal, ale může se to stát každému. Lotyši byli živější, dravější. Neměli co ztratit a hráli o všechno. Myslím, že za celý tým můžu říct, že jsme na hřišti nechali všechno. Je to za námi, budeme se připravovat na čtvrtfinále. Neřekl bych, že jistota postupu moc ovlivnila náš výkon. Kdyby Lotyši nebyli dobří, tak tady nehrají a nevezmou je místo nějakého jiného týmu. Všichni máme jeden cíl a za tím budeme směřovat. Někteří hráči jsou na juniorském mistrovství naposledy a končí i jejich juniorská kariéra. Rozhodně to nechceme zabalit, jak si všichni okolo nás myslí. Věřím tomu, že to zvládneme."

Finsko porazilo na MS Slovensko a pomohlo Česku do čtvrtfinále

Finové porazili Slovensko 9:3 a budou hrát v pondělí s Kanadou o první místo. Do vedení dostal Seveřany už po 35 sekundách Kasper Simontaival. V 8. minutě sice vyrovnal Peter Repčík, ale v čase 14:02 vrátil obhájcům bronzu náskok v početní výhodě Joel Määttä. Ještě v závěru první třetiny dostal Adam Sýkora trest na pět minut a do konce utkání a po 24 sekundách druhé části využil přesilovou hru Roni Hirvonen.

Ve 28. minutě dostal Slovensko zpět na kontakt Servác Petrovský, ale ve zbytku druhé třetiny rozhodli o osudu utkání druhým gólem v utkání Määttä, který využil přesilovku, Aatu Räty a Oliver Kapanen. Ve 47. minutě zvýšil Kalle Väisänen na 7:2 a po korekci stavu Libora Nemce ještě zužitkovali další dvě přesilovky Simontaival a Kasper Puutio.

Skupina A:

Česko - Lotyšsko 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Gut (Myšák, S. Svozil), 30. S. Svozil (Hauser, T. Urban) - 5. M. Lavinš (Brants), 13. Rullers (R. Vitolinš, G. Ozolinš), 32. Bergmanis (Dukurs), 38. Bergmanis (Silkalns, Ravinskis), 59. Bergmanis. Rozhodčí: Brander (Fin.), Hiff - Oliver (oba Kan.), Špůr (ČR). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 493.

Česko: J. Bednář (41. Suchánek) - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, HamaraA. Čech, Š. Němec - Myšák, Gut, Kulich - Měchura, G. Szturc, I. Ivan - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, Šapovaliv, T. Urban - Herčík. Trenér: Radim Rulík.

Lotyšsko: Bruveris - Fenenko, Bergmanis, Simanovičs, Brants, G. Ozolinš, Hodass, Goršanovs - Silkalns, Veinbergs, Vilmanis - R. Darzinš, Ločmelis, Dukurs - Gavars, M. Lavinš, Lapinskis - R. Vitolinš, Rullers, D. Andersons - Ravinskis. Trenér: Artis Abols.

Finsko - Slovensko 9:3 (2:1, 4:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 1. Simontaival (Hirvonen), 15. J. Määttä, 21. Hirvonen (Simontaival, Puutio), 32. J. Määttä (Järventie, Kemell), 37. Aatu Räty (Kemell, Niemelä), 39. O. Kapanen (Rafkin, Järventie), 47. Väisänen (J. Mäenpää, Rajaniemi), 52. Simontaival (Puutio, Aatu Räty), 56. Puutio (Atu Räty, Niemelä) - 8. Repčík (Groch), 28. Petrovský (R. Petrovický, L. Nemec), 50. L. Nemec (R. Petrovický, Mišiak). Rozhodčí: Fernandez (USA), Kova (Fin.) - Hofer (Něm.), Huseby (Kan.). Vyloučení: 2:6, navíc A. Sýkora (SR) 5 min. do konce utkání. Využití: 5:0. Diváci: 659.

Tabulka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 21:4 9 2. Finsko 3 2 1 0 0 19:7 8 3. Lotyšsko 4 1 0 1 2 10:16 4 4. Česko 4 1 0 1 2 11:18 4 5. Slovensko 4 0 1 0 3 11:27 2 Skupina B: USA - Švédsko 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) Branky a nahrávky: 7. Berard (Bordeleau, L. Hughes), 26. Coronato (Cooley, Knies), 46. Coronato (Slaggert, Cooley) - 52. Andrae (Wallinder, Magnusson), 59. Stakkestad (Andrae, Olausson). Rozhodčí: Kika (ČR), Kowalski (Kan.) - Jusi (Fin.), Mackey (Kan.). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 2025. Tabulka: 1. USA 4 4 0 0 0 22:4 12 2. Švédsko 3 2 0 0 1 11:5 6 3. Německo 3 2 0 0 1 8:9 6 4. Švýcarsko 3 0 0 0 3 5:13 0 5. Rakousko 3 0 0 0 3 2:17 0