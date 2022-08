Česká hokejová dvacítka na MS poprvé nebodovala, prohrála s Kanadou 1:5

Edmonton - Česká hokejová dvacítka podlehla na mistrovství světa v Edmontonu domácí Kanadě 1:5, ve třetím vystoupení na turnaji podruhé prohrála a poprvé nebodovala. Se čtyřmi body zůstávají svěřenci trenéra Radima Rulíka v základní skupině A třetí.

K jistotě postupu do čtvrtfinále potřebují, aby buď Slovensko nevyhrálo v základní hrací době nad Finskem, či získali alespoň bod s Lotyšskem. S ním se utkají o půlnoci na pondělí SELČ.

Do české branky se místo odpočívající jedničky Jana Bednáře postavil poprvé na turnaji Tomáš Suchánek a záda mu z lavičky kryl Pavel Čajan. V obraně chyběl Stanislav Svozil a do hry naskočil Štěpán Němec, který proti Slovensku (5:4) a Finsku (4:3 po samostatných nájezdech) zůstal jen na střídačce. A po pobytu na tribuně se zařadil i další bek František Němec. V útoku dostal šanci Petr Hauser.

Rulíkův tým mohl otevřít skóre ve 4. minutě, kdy při tlaku zahrozili před Garandem Myšák s Kulichem. V čase 4:24 dostal Chmelař za zákrok na Othmanna u mantinelu trest na pět minut a do konce utkání a po 46 sekundách se poprvé měnilo skóre.

Radovali se ale Češi a po Kosově přihrávce se trefil pod horní tyč Ryšavý. Sudí Fernandez s Hunniusem ale gól uznali až v po přerušení pokračující hry na základě videozáznamu, protože puk se od kamery v brance odrazil rychle ven.

Kanada stupňovala tlak nejen v pokračující početní výhodě, ale i po ní. Suchánek za první třetinu pochytal 21 střel, kryl spoustu šanci, ale nakonec dvakrát inkasoval. V 17. minutě tečoval za gólmana Tri-City v WHL Thompsonův pokus kapitán McTavish. Přesně minut před první pauzou zvýšil Johnson, který nabral za brankou puk na čepel a u pravé tyče jej zasunul do horního rohu.

Suchánek ve 25. minutě zlikvidoval Greigův únik, ale vzápětí už se neúspěšný exekutor už radoval z branky. Hned po pěti sekundách využil přesilovku při Szturcově trestu. Mezi kruhy změnil po Seeleyho asistenci směr puku mimo Suchánkův dosah.

Při Royově trestu se českým tým neprosadil a naopak v oslabení zahrozil v přečíslení po Ostapchukově přihrávce Cuylle. V polovině druhé třetiny po Dufourově akci minul odkrytou branku bruslí Roy. Ve 32. minutě se dostal do úniku McTavish a blafák zakončil forhendem mezi Suchánkovy betony. další možnost měl Dufour. České pokusy o snížení končily i Garanda.

Ve třetí třetině nejdříve nepřekonal českého gólmana Bedard a přesnou mušku neměl Greig. Ve 48. minutě nabil Johnson mezi kruhy Foersterovi a Suchánek popáté kapituloval. Rulíkův výběr se neprosadil při Greigově trestu a neskórovala už ani Kanada, která vyhrála celkově na střely 57:23.

Hlasy po utkání:

Radim Rulík (trenér ČR): "Myslím, že jsme do zápasu dobře vstoupili. Věděli jsme, že Kanada chce mít vždy dobrý vstup do zápasu, chtějí dát dva tři góly a pak začít hrát svůj hokej. Škoda, že jsme v první třetině měli pětiminutové vyloučení. Byť jsme v něm dali gól z brejku, tak jsme se dostali pod tlak. Ale zvládli jsme ho skvěle. Kanada prohrávala a tak zapnula na nejvyšší obrátky. Bylo znát, že nechtějí tu třetinu prohrát. Od té chvíle byl znát výkonnostní rozdíl. Byli výborní na puku a měli výborný pohyb, s čímž jsme měli po celý zápas trochu problém. Tomáš Suchánek předvedl super výkon. Byl to náš nejlepší hráč. Dopředu byli Kanaďané strašně nebezpeční, dozadu už tak jistí nebyli. Šancí na vstřelení gólu jsme měli víc, ale bohužel se nám to nepodařilo. Myslím, že výsledek 5:1 odpovídá hře. Kanada byla o třídu lepší. Pro kluky, kteří hrají českou juniorskou extraligu, je takový zápas obrovská zkušenost. Pokud to vnímají sportovně a hokejově, tak vidí, na jaké úrovni jsou nejlepší hráči kanadského výběru a mělo by pro ně být motivací se na takou úroveň dostat. Takové zápasy můžou hráče jen posunout."

Petr Hauser (útočník ČR): "Byla to obrovská zkušenost do budoucna. Úplně něco jiného než juniorská extraliga. Byl to velmi rychlý a těžký zápas. Řekli jsme si, že musíme hrát jednoduše. Kanaďani jsou šikovní hráči a nemohli jsme nic extra vymýšlet. Myslím, že jsme většinou dodržovali plán od trenérů, ale byli tam maličkosti, co se nepovedly a Kanaďani nás hned potrestali. Věděli jsme, že Connor Bedard je šikovný hráč a zvlášť obránci se na něj připravili a snažili se ho trochu rozhodit. Tomáš Suchánek chytal neskutečně. Za mě to byla zeď v brance. Párkrát to tam propadlo, ale musím říct, že chytal excelentně."

Jiří Ticháček (obránce ČR): "Dá se najít dost pozitivních i negativních věcí. Z negativních se musíme před dalším zápasem poučit a od pozitivních odrazit. Pětiminutové oslabení jsme sehráli víc než dobře. Nedostali gól a jeden jsme dokonce dali. To nám hodně psychicky pomohlo. Střel měli hodně, ale je to z části i kvůli té dlouhé přesilovce, ve které pálili z každé pozice. Nebudu lhát, je to jeden z nejlepších týmů na světě, ale nějak jsme se s tím popasovali. Bohužel jsme dostali pět gólů."

Hokejisté Německa si zajistili na MS dvacítek postup do čtvrtfinále

Hokejisté Německa zdolali na mistrovství světa Švýcarsko 3:2 a zajistili si tak postup do čtvrtfinále. Ve skupině B už mají jistou účast v play off také Spojené státy americké, které v sobotu porazily Rakousko 7:0, a Švédové. Ze skupiny A jsou v čtvrtfinále zatím Kanada a Finsko.

Němci po úvodní prohře s USA (1:5) navázali na vítězství nad Rakouskem (4:2) a polepšili si na šest bodů z dvou zápasů. Švýcaři zůstávají bez zisku a v pondělí je čeká souboj o play off s Rakouskem, které také v třech duelech nebodovalo.

V duelu se Švýcarskem se Němci ujali vedení v čase 5:37 díky brance Benneta Rossmyho, útočníka Eisbärenu Berlín, který má za sebou působení v mládežnických týmech Liberce a v sezonách 2019/20 a 2020/21 stihl dohromady čtyři zápasy i v první lize za Benátky nad Jizerou.

V osmé minutě zvýšil Thomas Heigl, ale devět sekund před koncem první třetiny zkorigoval stav Simon Knak. V 37. minutě vrátil Německu dvoubrankový náskok Haakon Hänelt a v čase 51:40 dostal Švýcary zpět na kontakt Jonas Taibel, ale ztrátu už nesmazali.

V dresu USA se proti Rakousku zapsali dvakrát mezi střelce Wyatt Kaiser a Carter Mazur. Jediným gólmanem s připsaným čistým kontem na turnaji zůstává Švéd Calle Clang, protože Andrewa Okeho vystřídal na třetí třetinu v americkém brankovišti Remington Keopple.

Skupina A:

Kanada - Česko 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. McTavish (J. Thompson, Seeley), 19. K. Johnson (Stankoven), 25. Greig (Seeley, Cormier), 32. McTavish (Bedard, Othmann), 48. Foerster (K. Johnson, Stankoven) - 6. Ryšavý (J. Kos). Rozhodčí: Fernandez (USA), Hunnius (Něm.) - Briganti (USA), Mackey (Kan.). Vyloučení: 2:1, navíc Chmelař (ČR) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5135.

Sestavy:

Kanada: Garand - Sebrango, Zellweger, Del Mastro, Cormier, Thompson, Seeley, O'Rourke - McTavish, Bedard, Othmann - K. Johnson, Foerster, Stankoven - Dufour, Greig, J. Roy - Cuylle, Ostapchuk, Desnoyers - Gaucher. Trenér: Dave Cameron.

Česko: Suchánek - Ticháček, Jiříček, Hamara, D. Špaček, A. Čech, Š. Němec, F. Němec - Myšák, Gut, Kulich - Chmelař, G. Szturc, I. Ivan - Ryšavý, Menšík, J. Kos - T. Urban, Šapovaliv, Měchura - Hauser. Trenér: Radim Rulík.

Tabulka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 21:4 9 2. Finsko 2 1 1 0 0 10:4 5 3. Česko 3 1 0 1 1 9:13 4 4. Slovensko 3 0 1 0 2 8:18 2 5. Lotyšsko 3 0 0 1 2 5:14 1

Skupina B:

Německo - Švýcarsko 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Rossmy (Proske, Heigl), 9. Heigl (Proske, Rossmy), 37. Hänelt (Proske) - 20. Knak (Allenspach, Fahrni), 52. Taibel (Ritzmann, Alge). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Kowalski (Kan.) - Hofer (Něm.), Rey (USA). Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 642.

Tabulka:

1. USA 3 3 0 0 0 19:2 9 2. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6 3. Německo 3 2 0 0 1 8:9 6 4. Švýcarsko 3 0 0 0 3 5:13 0 5. Rakousko 3 0 0 0 3 2:17 0