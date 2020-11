Česká hlava letos ocení i vědce, kteří pomohli proti koronaviru

Je to nejvyšší ocenění, jaké mohou vědci v České republice získat. V neděli 29. listopadu 2020 se ve dvoraně Národního muzea uskuteční slavnostní vyhlášení 19. ročníku soutěže pro nejlepší české vědce Česká hlava. Nově budou udělena dvě speciální ocenění pro vědce, kteří výrazně pomohli v boji s pandemií nemoci covid-19.

Už na jaře během první vlny pandemie Češi ukázali, že se umí spojit. „Přišli s projekty a řešeními, kterými dokazují, že jsme zemí pro budoucnost. Jsem velmi rád, že v rámci soutěže Česká hlava můžeme ocenit také dva projekty, které výrazně pomohly v boji s koronavirem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „MPO dlouhodobě podporuje výzkumné projekty, kde podniky spolupracují s výzkumnými organizacemi, aktuálně také podporujeme v programu The Country for the Future přechod výsledků vědy a výzkumu do podnikové praxe.“

Česká hlava společně s Úřadem vlády ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu udělí ceny za nejlepší vědecké projekty letošního roku pěti laureátům. Jde o nejvyšší ocenění, které může vědec v České republice získat. Ceny jsou udělovány v těchto kategoriích:

Národní cena vlády Česká hlava;

Cena Invence za nejvýznamnější vědecký projekt;

Cena Industrie;

Cena skupiny ČEZ Doctorandus za nejlepší práci mladého vědce v oblasti technických věd;

Cena Česká hlava společnosti Veolie pro mladého vědce v oblasti přírodních věd.

Dění kolem boje s pandemií covid-19 ukazuje naléhavost rozvoje transferu inovací. „I proto musíme efektivně pracovat s vizemi Inovační strategie České republiky pro roky 2019 až 2030 a pružně reagovat na potřeby a požadavky vědeckých a výzkumných organizací. Pevně věříme, že v budoucnu se dokážeme mobilizovat zase o něco lépe a chytřeji,“ říká koordinátor Inovační strategie ČR Robin Čumpelík.

Letošní 19. ročník podle něj ještě víc než dříve poukáže na fakt, že je třeba s Českou republikou počítat. „Je plná šikovných lidí, kteří se umí spojit, když je třeba a originální myšlenky s pomocí moderních technologií rychle převést do praxe,” připomíná Čumpelík. Vyhlášení výsledků České hlavy v neděli 29. listopadu 2020 od 21.30 hodin bude v přímém přenosu vysílat ČT2.