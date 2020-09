Česká filharmonie v Rudolfinu vstoupila do své 125. sezony

Praha - Česká filharmonie (ČF) ve slavnostně vyzdobené budově Rudolfina otevřela svou 125. sezonu. Orchestr, jehož členové si při této příležitosti vetkli do oblečení růžový květ, zahrál pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova První klavírní koncert Dmitrije Šostakoviče a Osmou symfonii Antonína Dvořáka. V programu zahajovacího koncertu nezazněla plánovaná Pátá symfonie Gustava Mahlera, protože vedení ČF se rozhodlo z důvodů prevence proti šíření koronaviru snížit počet hudebníků v orchestru. Stejný zahajovací koncert je na programu také 24. září.

"Z preventivních důvodů se Česká filharmonie rozhodla dlouhodobě rozdělit orchestr na dvě skupiny bez vzájemného kontaktu, aby byla schopna zachovat koncertní činnost i v případě, že by část orchestru zasáhla karanténa," vysvětlil mluvčí ČF Luděk Březina.

Obavy z pandemie se projevily i v hledišti, kde zůstala řada volných míst. Mezi návštěvníky byli i herci Jaromír Hanzlík, Jiří Bartoška a Jakub Kohák. Na koncertě platila aktuální hygienická opatření, zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů.

Novou sezonu ČF oficiálně zahájil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Generální ředitel ČF David Mareček poděkoval členům orchestru, že mají i v současné situaci chuť hrát. "Když je člověk zoufalý, znamená to, že ještě stále v něco věří," připomněl ve svém projevu citát Šostakoviče.

První klavírní koncert Dmitrije Šostakoviče zahrál bez not ruský klavírista Daniil Trifonov. Spolu s ním vystoupila i německá trumpetistka Selina Ottová. Energicky hrající Trifonov, který pochází z Nižného Novgorodu, stejně jako dvaadvacetiletá Ottová a členové ČF, sklidili dlouhotrvající aplaus publika.

Ve druhé části koncertu ČF provedla oblíbenou Dvořákovu Osmou symfonii z roku 1889, optimisticky laděné dílo, jež vznikalo ve skladatelově příjemném tvůrčím rozpoložení na letním sídle ve Vysoké u Příbrami.

V průběhu jubilejní sezony provede ČF pod vedením Byčkova ve světové premiéře díla Bryce Dessnera, Detleva Glanerta a Thomase Larchera a zahájí tradici koncertů k výročí sametové revoluce. "Program bude vždy spojen s tématem svobody vyjádřeným v hudbě. V letošním roce Semjon Byčkov uvede Mysterium času Miloslava Kabeláče, jehož popularita mezi světovými orchestry v posledních letech neustále roste, a Leningradskou symfonii Dmitrije Šostakoviče, která ztělesňuje největší vítězství lidského ducha a nezlomné touhy po svobodě v celé hudební historii," upřesnil Mareček.

K orchestru se vrátí oba hlavní hostující dirigenti Jakub Hrůša a Tomáš Netopil stejně jako Petr Altrichter, Manfred Honeck, Sakari Oramo či David Robertson. John Eliot Gardiner koncertně nastuduje Příhody lišky Bystroušky.

Srpnové turné do Španělska a do Edinburghu bylo kvůli pandemii koronaviru zrušeno. Ze stejných důvodů ČF nepojede v druhé polovině října ani do Číny a na Tchaj-wan.