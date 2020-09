Česká filharmonie otevře v Rudolfinu svou 125. sezonu

Praha - Česká filharmonie (ČF) dnes v Rudolfinu otevře svou 125. sezonu. Pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova zazní První klavírní koncert Dmitrije Šostakoviče, který zahraje Daniil Trifonov a spolu s ním vystoupí i mladá německá trumpetistka Selina Ottová. V programu zahajovacího koncertu nezazní plánovaná Pátá symfonie Gustava Mahlera, protože vedení ČF se rozhodlo kvůli prevenci šíření koronaviru snížit počet hudebníků v orchestru. Místo Mahlera zahraje ČF Osmou symfonii Antonína Dvořáka.

Stejný zahajovací koncert je na programu také 24. září. Na koncertě budou platit aktuální hygienická opatření, zakrytí nosu a úst, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů.

V průběhu jubilejní sezony provede ČF pod vedením Byčkova ve světové premiéře díla Bryce Dessnera, Detleva Glanerta a Thomase Larchera a zahájí tradici koncertů k výročí sametové revoluce. K orchestru se vrátí oba hlavní hostující dirigenti Jakub Hrůša a Tomáš Netopil stejně jako Petr Altrichter, Manfred Honeck, Sakari Oramo či David Robertson. John Eliot Gardiner koncertně nastuduje Příhody lišky Bystroušky. Debutově vystoupí španělský dirigent Juanjo Mena.

Srpnové turné do Španělska a do Edinburghu bylo kvůli pandemii koronaviru zrušeno. Ze stejných důvodů ČF nepojede v druhé polovině října ani do Číny a na Tchaj-wan.