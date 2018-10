Praha - Koncert České filharmonie (ČF), na němž v zaplněném Rudolfinu zazněla Symfonie č. 2 c moll Vzkříšení Gustava Mahlera, dnes otevřel 123. sezonu prvního českého orchestru. ČF vedl nový šéfdirigent a hudební ředitel Semjon Byčkov. Jako sólistky se představily sopranistka Christianne Kargová a mezzosopranistka Elisabeth Kulmanová. Sborového partu se zhostil Pražský filharmonický sbor pod vedením Lukáše Vasilka.

Koncert zakončily dlouhotrvající ovace. V publiku se mimo jiné objevili kardinál Dominik Duka, legendární operní pěvkyně Soňa Červená, raper Vladimir 518 nebo ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Druhá Mahlerova symfonie je dílo v pěti větách pro soprán a alt sólo, smíšený sbor a velký orchestr. Byla komponována v letech 1888 až 1894 a poprvé provedena roku 1895. Mahler byl podle svých slov inspirován k sepsání symfonie na pohřbu svého přítele, dirigenta Hanse von Bülowa, když se mu v kostele sbor zpěváků na kůru jevil jako andělé, kteří se svým zpěvem dotýkají nebes. Skladatel pro symfonii použil a upravil texty Achima von Arnima, Clemense Brentana a Friedricha Klopstocka.

ČF před týdnem v Rudolfinu oslavila mimořádným koncertem 100. výročí vzniku Československa. Na stejném místě orchestr 17, 18. a 19. října uvede Sinfonii pro osm hlasů a orchestr Luciana Beria a Symfonii č. 7 d moll Antonína Dvořáka. V případě Beriovy Sinfonie se bude jednat o mimořádnou událost. Toto dílo v Praze naposledy zaznělo před 20 lety.

Orchestr opět povede americký dirigent ruského původu Byčkov, který v roce 1975 emigroval z tehdejšího Sovětského svazu. V roce 1983 se pak stal občanem USA. "Je občanství s pasem, ale i občanství srdcem. To je pochopitelně Rusko, ale i Francie, kde žiju jednatřicet let se svojí ženou. Jistě je tedy u mě uvnitř i francouzský pas a vzhledem k dlouholetému angažmá u orchestru WDR v Kolíně nad Rýnem také německý pas. Předpokládám, že v budoucnu k nim přibude i český pas," uvedl před časem pro ČTK Byčkov.

ČF na podzim s Byčkovem čekají zahraniční zájezdy. V říjnu vystoupí v Královské hudební akademii v Londýně. Hlavní koncert bude 24. října živě přenášet rozhlasová stanice BBC Radio 3. Zaznít na něm mají Koncert pro violoncello a orchestr h moll a Symfonie č. 7 Antonína Dvořáka a Předehra k opeře Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Sólového partu slavného violoncellového koncertu se ujme uznávaná Američanka Alisa Weilersteinová. V newyorské Carnegie Hall má ČF naplánované koncerty na 27. a 28. října, do washingtonského Kennedyho centra by měla zavítat 29. října a ve vídeňském Musikvereinu by se měla představit 24, 26. a 27. listopadu.

K vrcholům pražské sezony ČF budou patřit koncerty Simona Rattla, Franze Welsera-Mösta, Giovanni Antoniniho a Christopha Eschenbacha, stejně jako programy hlavních hostujících dirigentů Jakuba Hrůši a Tomáše Netopila. Objeví se i Pierre-Laurent Aimard, Nikolaj Luganskij, Joshua Bell a Frank Peter Zimmermann. Více informací najdou zájemci na webu www.ceskafilharmonie.cz.