Česká expedice Monoxylon IV doplula na ostrov Naxos, dosud urazila přes 200 km

Athény/Hradec Králové - Čeští experimentální archeologové při expedici Monoxylon IV dnes připluli na ostrov Naxos, největší v souostroví Kyklady v Egejském moři. V předchozích dnech posádku člunu potrápil silný vítr a rozbouřené moře. Dnešní etapu dlouhou 20 kilometrů urazil člun za 3,5 hodiny, poprvé bez vln. ČTK to sdělil archeolog a organizátor expedice Radomír Tichý. Expedice vyrazila na moře z ostrova Samos u pobřeží Turecka 19. června. Cílem je Argolský záliv na Peloponésu v pevninském Řecku s archeologickou lokalitou, jeskyní Franchthi s nálezy z období neolitu. Do poloviny července by měla expedice urazit mezi ostrovy zhruba 530 kilometrů.

Expedice má za cíl udělat si lepší představu o tom, jak před 9000 lety ve Středomoří vypadala zemědělská kolonizace. Plavidlo vyrobené loni je z jednoho kusu kmene dubu a je větší než dlabané čluny použité při dřívějších expedicích. Téměř tři tuny vážící člun má délku 11,5 metru, široký je až 120 centimetrů. Vyzkoušeli ho několikrát na vodních plochách na východě Čech. Předlohou expedičního člunu je 8000 let staré neolitické plavidlo s plochým dnem objevené v roce 1994 v jezeře Bracciano u Říma.

"Máme za sebou sedm etap, sedm dní na moři a celkem přes 200 km. Na ostrově Naxos budeme mít dva dny záměrného odpočinku," řekl ČTK Tichý.

Výpravu tvoří 20 pádlujících účastníků a kormidelník. V doprovodném plavidle plují kapitán plavidla, lékař a kameraman. Dvě třetiny z účastníků jsou lidé se zkušenostmi z předchozích expedic v dlabaných člunech - monoxylonech. Expedice si za příznivého větru vypomáhá jednoduchou plachtou.

Expedice Monoxylon IV podle Tichého zatím vyzkoušela všechny typy náročných podmínek se silným větrem. Na ostrově Levitha dokonce proti původním plánům setrvala kvůli silnému větru jeden den. Účastníci expedice si na pláži na ostrově Levitha vyzkoušeli "pravěký" rituál. "V průběhu expedice vzniká částečně hraný film," řekl Tichý.

Na ostrov Levitha dorazila výprava po vyplutí z ostrova Samos, přes ostrovy Furni a Patmos se silným větrem v zádech ve středu 21. června. V pátek 23. června byla plavba z Levitha na ostrov Kinaros ve znamení rychlého postupu v bočních vlnách. "Za tři hodiny urazil člun 18 km. Vše se změnilo (24. června) na trase z Kinaros na Amorgos, kdy člun plul 11 hodin celkem 37 km proti větru a vlnám. Jde zatím o nejnáročnější výkon během expedic Monoxylon," uvedl Tichý.

V neděli 25. června měla expedice dosáhnout ostrova Naxos, ale vlivem silného větru do plánovaného cíle etapy nedorazila. "Silný vítr expedici snesl na ostrov Keros," řekl Tichý.

Expedice Monoxylon IV navazuje na námořní výpravy archeologů z Archeoparku Všestary na Hradecku v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019, z nichž dvě byly v Egejském moři. Výprava se uskutečňuje pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Archeopark Všestary. Rozpočet výpravy činí přes 1,5 milionu korun, tvořen jej zejména příspěvky od Archeoparku, sponzorů a členů expedice.