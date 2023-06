Česká ekonomika ve čtvrtletí meziročně klesla o 0,5 procenta

Praha - Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla meziročně o 0,5 procenta. Pokles je po zpřesnění o 0,1 procentního bodu hlubší, než Český statistický úřad (ČSÚ) uvedl v květnu. Mezičtvrtletně hrubý domácí produkt v prvním kvartále stagnoval. Revize meziročního vývoje je však podle analytiků jen kosmetická změna, která nic nemění na hlavních trendech. Problém podle nich představuje snížená spotřeba domácností a nadále platí, že se ekonomika jen těžko odráží ode dna.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) nehodnotí upravené údaje o vývoji ekonomiky jako hospodářský propad. "I inflace a snížení spotřeby domácností, které je logické a je třeba i sezónní, to si přiznejme, má na to vliv. Takže je to spíše stagnace," řekl dnes ČTK.

Domácnostem v letošním prvním čtvrtletí klesly příjmy i spotřeba. "Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele poklesl v prvním čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,2 procenta, meziročně o 9,6 procenta, což opět souviselo s pokračujícím růstem cen," uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Reálná spotřeba domácností na obyvatele se snížila mezičtvrtletně o 2,6 procenta a meziročně o 7,6 procenta.

Proti předchozímu čtvrtletí klesla také míra úspor domácností, meziročně se ale zvýšila. Míra investic v sektoru domácností se snížila mezičtvrtletně i proti stejnému období před rokem.

U nefinančních podniků mezičtvrtletně i meziročně stoupla míra zisku, snížila se ale míra investic. Mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o víc než desetinu.

"Základní obrázek situace v české ekonomice se ale po aktuálním zpřesnění údajů o HDP za letošní první čtvrtletí nemění. V meziročním vyjádření výrazně klesá spotřeba domácností, která je hlavním tahounem meziročního poklesu HDP," uvedl hlavní ekonom Generali Investmets CEE Radomír Jáč. "Na spotřebitele i v letošním prvním čtvrtletí nadále nepříznivě dopadala vysoká inflace, která vedla k propadu jejich reálných příjmů, a vše vyústilo do poklesu spotřeby domácností," dodal.

Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka se ekonomika jen těžko odráží ode dna, hlavně kvůli slabé poptávce. Za celý rok očekává růst HDP mírně v kladných hodnotách.