Česká ekonomika podle MMF letos stoupne o 2,6 %, příští rok o 3,5 %

Praha - Česká ekonomika letos stoupne o 2,6 procenta a příští rok růst zrychlí na 3,5 procenta. Vyplývá to ze závěrů pravidelné mise Mezinárodního měnového fondu (MMF) v Česku. V říjnu přitom fond počítal v případě české ekonomiky letos s růstem o 3,8 procenta a v příštím roce s 4,5 procenta.

Inflace podle MMF v příštím roce nadále poroste kvůli vývoji tlakům na trhu práce i trhu nemovitostí, růstu cen energií a přerušeným globálním řetězcům. Proto podle zprávy MMF také podporuje současný postoj ČNB k měnové politice a její přístup k boji s rostoucí inflací. Při dalších úvahách o zvyšování sazeb by ale ČNB měla podle MMF pečlivě zvažovat případná rizika. Příliš rychlý růst sazeb totiž podle MMF může ohrozit ekonomické zotavování. Naopak příliš pomalé zvyšování sazeb může vést k neukotvenosti inflačních očekávání.

V případě rozpočtové politiky MMF považuje za správné postupné utlumování podpůrných programů. Zároveň by ale vládní politika měla podle zprávy zůstat vzhledem k nejistotě ohledně dalšího vývoje flexibilní.

V případě bankovního sektoru mise konstatovala, že zůstává velmi dobře kapitálově vybaven a ziskový. Zároveň ale jako riziko pro stabilitu sektoru MMF vidí poskytování hypoték. Při neočekávaném šoku, který by ovlivnil ceny nemovitostí nebo příjmy domácností, by se mohla řada lidí dostat do problémů s jejich splácením. Jako odpovídající reakci vidí MMF zpřísnění limitů pro poskytování hypoték. O tom bude přitom bankovní rada ČNB jednat ve čtvrtek a řada ekonomů zpřísnění limitů očekává.

Mise MMF se koná každoročně a je pro všechny členské státy povinná. V ČR se letos mise uskutečnila v tzv. hybridním režimu 8. až 22. listopadu. Mise je hlavním nástrojem uplatňování dohledové funkce MMF, přičemž závěrečná zpráva má za cíl nezávislé hodnocení země.