Ilustrační foto - Hokejisté Brett Howden (uprostřed) z Kanady a Martin Nečas (vpravo) z ČR bojují o puk v semifinále MS do 20 let v Buffalu. Vlevo je Filip Zadina.

Ilustrační foto - Hokejisté Brett Howden (uprostřed) z Kanady a Martin Nečas (vpravo) z ČR bojují o puk v semifinále MS do 20 let v Buffalu. Vlevo je Filip Zadina. ČTK/AP/Nathan Denette

Vancouver - Duel českých hokejistů se Švýcarskem dnes otevře mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Svěřenci trenéra Václava Varadi budou ve Vancouveru bojovat o první body do tabulky skupiny A. Tu tvoří ještě se silnými soky Ruskem a Kanadou i Dánskem, které před rokem skončilo deváté, ale předtím překvapilo pátým místem.

Varaďův výběr se se Švýcarskem utkal dvakrát v červenci v přípravě v Brně, kde vyhrál 6:3 a 3:1. Na minulém MS tehdejší svěřenci trenéra Filipa Pešána zvítězili nad Švýcary 6:3. Předtím ale byli na šampionátech dvakrát úspěšní Švýcaři, v prosinci 2014 v Torontu podlehli 2:5 a o dva roky později v Montrealu 3:4 v prodloužení.

Český tým pobývá v Kanadě už od 12. prosince. Nejdříve se připravoval v Nainamu, kde ve středu sehrál přípravný duel se Slovenskem a vyhrál 2:1 po samostatných nájezdech. V sobotu se přesunul do Langley, kde v generálce podlehl Spojeným státům americkým 2:6.

"Kluci teď prozřeli. Bez abnormálního úsilí, nasazení, blokování střel a bojovnosti, která tam dnes většinu utkání nebyla, nemůžeme být úspěšní. Tým má na víc a my se to teď budeme snažit z něj dostat," uvedl Varaďa po posledním testu.

Štědrý den už trávili Češi ve Vancouveru, kde nejdříve v poledne trénovali na ledě University of British Columbia, večer si rozdali mezi sebou dárky a měli tradiční pěveckou soutěž. Turnaj budou hrát v Rogers Areně pro 18.910 diváků, domácím stánku Vancouveru Canucks. První duel se Švýcary začne ve 22:00 SEČ a přímým přenosem jej vysílá program ČT Sport.