Český hokejista Jan Hladonik (vlevo) a Američan Jack Drury boují před brankářem Lukášem Dostálem ve čtvrtfinálovém utkání světového šampionátu hráčů do 20 let v Kanadě. ČTK/AP/JONATHAN HAYWARD

Victoria (Kanada) - Česká hokejová dvacítka podlehla ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Victorii Spojeným státům americkým 1:3 a nezopakovala účast mezi nejlepšími čtyřmi z loňska z Buffala. Obhájcům bronzu získali dvoubrankový náskok Noah Cates a Josh Norris, v 52. minutě sice snížil v přesilové hře Martin Kaut, ale při power play pečetil výsledek Alexander Chmelevski.

V semifinále světového šampionátu chybí čeští junioři potřinácté za posledních 14 let. Na medaili čekají od roku 2005 od zisku bronzu v Grand Forks a další pokus ukončit půst je čeká za rok na domácím turnaji v Ostravě a Třinci.

Američané budou bojovat o finále proti vítězi utkání mezi Ruskem a Slovenskem.

Brankář Dostál si v úvodu poradil se střelou St. Ivanyho i dorážkami Maddena. Na druhé straně tečoval před Primeauem Galvasovu střelu Kaut. Američané ale byli aktivnější a českého gólmana otestovali uzdravený Jack Hughes i Chmelevski. Varaďův výběr se ubránil ve dvou oslabeních a následně se natlačil před amerického gólmana Pekař, ale neuspěl.

Ve 13. minutě převedl své schopnosti Jack Hughes, favorit na jedničku letošního draftu NHL. V obranném pásmu u modré čáry sebral puk Mikyskovi, vyrazil do protiútoku a ideálně uvolnil Catese, který po blafáku do forhendu zasunul puk vedle Dostálova pravého betonu do branky.

Vzápětí mohli Američané zvýšit, ale při závaru nejdříve zasáhl Dostál a následně trefil Farabee do helmy spoluhráče Robertsona. Před první pauzou se snažil odpovědět Lauko, jenž na Primeaua nevyzrál bekhendovým pokusem.

Na začátku druhé dějství ujel do brejku Machala, ale přestřelil. Dostál se vyznamenal při Barrattově bekhendovém zakončení i následné Catesově střele. Ve 27. minutě ale český tým při pokusu o protiútok propadl ve středním pásmu, Robertson vyslal do úniku Norrise a ten prostřelil českého gólmana.

Ve 33. minutě pomohla Dostálovi po Andersonově střele horní tyč a na druhé straně zahrozil Kaut. Američané ale dělali českému týmu velké problémy aktivním forčekingem a ovládali zápas.

V úvodu závěrečné části si obhájci bronzu, kteří loni v utkání o 3. místo poradili český tým 9:3, vytvořili velký tlak. Dostál vychytal postupně Catese a Barratta. Na druhé straně zkoušel štěstí Zadina, ale střelecké prokletí na turnaji neprolomil.

Naděje Varaďova týmu nadále držel Dostál. S dorážkami neuspěli Anderson a Farabee. Potom gólmana Komety Brno, který chytá za prvoligovou Třebíč, nepřekonali ani Poehling a Wahlstrom.

Při Andersonově vyloučení měl nejdříve šanci Samberg, ale Dostál opět odolal. Potom se dočkal český tým a po Nečasově přihrávce prostřelil Primeaua mezi betony Kaut. Při jeho vyloučení se pak snažili vyrovnal po individuální akci Nečas a vzápětí pálil Šalda. Snahu Varaďova celku ukončil v power play Chmelevski.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let ve Victorii (Kanada) - čtvrtfinále:

ČR - USA 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 52. M. Kaut (Nečas, J. Jeník) - 13. Cates (J. Hughes), 27. Norris (Robertson), 60. Chmelevski (M. Anderson). Rozhodčí: Alarie (Kan.), Björk (Švéd.) - Goljak (Běl.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 6263.

ČR: Dostál - J. Galvas, Kvasnička, D. Mikyska, F. Král, Bukač, Šalda - M. Kaut, Nečas, F. Zadina - J. Jeník, Hladonik, Machala - Hrabík, Kondelík, Lauko - Pekař, Kern, Pour - Plášek. Trenéři: Václav Varaďa, Aleš Krátoška a Patrik Eliáš.

USA: C. Primeau - Samberg, M. Anderson, Q. Hughes, Kemp, St. Ivany, M. Samuelsson, Miller - Norris, Robertson, Farabee - Madden, Barratt, Cates - Poehling, Cockerill, Wahlstrom - Chmelevski, O'Brien, Drury - J. Hughes. Trenéři: Mike Hastings, Jerry Keefe, Steve Miller a Scott Sandelin.