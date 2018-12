Vancouver - Česká hokejová dvacítka prohráli na mistrovství světa ve Vancouveru s domácí Kanadou 1:5 a je se dvěma body ze tří utkání ve skupině A čtvrtá. V pondělí od 22:00 SEČ tak čeká svěřence kouče Václava Varadi přímý souboj o čtvrtfinále s posledním Dánskem, které je bez bodu při skóre 0:22. K postupu do play off jim stačí i zisk bodu. Suverénní Kanaďané, kteří obhajují titul ze šampionátu v Buffalu, i potřetí naplno bodovali.

V brance českého týmu dostal poprvé na turnaji příležitost Patera a záda mu kryl Škarek, který se od závěrečné části také dočkal startu na turnaji. Jednička z duelů se Švýcarskem (2:1 po samostatných nájezdech) i Ruskem (1:2) Dostál odpočíval. Do sestavy se zařadili také bek Šalda a útočník Jeník, kteří v sobotu doplnili soupisku.

První šance měl proti obhájcům titulu Varaďův tým. V přečíslení ale nepřekonal DiPietra Lauko a vzápětí kanadský gólman kryl i Zadinův pokus. V sedmé minutě se ale radovali před 17.012 diváky v Rogers Areně Kanaďané. Tippett zpoza branky uvolnil kapitána Comtoise, který sice netrefil branku, ale za přispění Kautovy teče skóroval popáté ve třetím utkání na turnaji.

Za 37 sekund bylo vyrovnáno. Jeník v přečíslení dvou na jednoho přihrál Machalovi, jenž překonal přesouvajícího se DiPietra pod vyrážečku. Ve 12. minutě při Kautově trestu vrátil Kanadě vedení Leason, který ze vzduchu tečoval mezi Paterovy betony Frostův pokus od modré čáry.

Odpovědět se snažil Gaspar, ale DiPietro zasáhl. V 17. minutě střelou z levého kruhu přesně k protější tyči zvýšil sedmnáctiletý útočník Lafreniere, který je považován za možného favorita na jedničku draftu NHL v roce 2020.

Hned v úvodu druhé části prověřil kanadského gólmana Nečas. Ve 23. minutě projel před modrou čárou kolem Mitchella Machala, ale v úniku DiPietra neprostřelil. Snížit se nepovedlo českému týmu ani při Phillipsově vyloučení.

Naopak Kanaďané byli efektivní. V 35. minutě po rychlém protiútoku Veleno na pravém kruhu uvolnil Entwistleho, který překonal Pateru střelou na lapačku. Češi se neprosadili ani při Mitchellově trestu a v 38. minutě mohl zvýšit Leason, ale po blafáku minul.

Do třetí třetiny nahradil Pateru Škarek, jehož prověřil Frost. Při Kernově trestu se Češi ubránili a v 45. minutě Škarek zlikvidoval Velenův průnik. Vzápětí mohl snížit Galvas, ale přestřelil.

Při Nečasově vyloučení už gólman finského Lahti kapituloval. Po přihrávce Suzukiho zakončoval Frost do odkryté branky. Při Kondelíkově trestu ještě pomohla Škarkovi po Tippettově tečované střele tyč. Tu trefil stále ještě v oslabení také na druhé straně Kaut, který potom nepřekonal DiPietra ani v 59. minutě.

Hlasy po utkání:

Václav Varaďa (trenér ČR): "Vstoupili jsme do zápasu dobře, ale Kanadě pomohla první branka. Sice jsme rychle vyrovnali, ale následně jsme při přesilovce Kanady špatně vyhodnotili situaci a soupeř znovu vedl. Ve druhé třetině jsme si vypracovali spoustu šancí a hráli jsme velmi dobře. Nedáváme ale góly. Pak jsme dostali z brejku čtvrtou branku, což bylo nakonec klíčové. Ve třetí třetině si to Kanaďané zkušeně pohlídali. Ve třech zápasech jsme dali čtyři branky, to je málo. Bojujeme, blokujeme střely, ale chybí nám góly. Jakuba Škarka jsem poslal do branky, abych dal týmu nějaký nový impulz. Podržel nás a hrál velmi dobře s kotoučem."

Martin Kaut (útočník): "Hráli jsme jako tým, měli jsme v zápase dobré momenty. Porážku musíme hodit za hlavu a připravit se na Dány. Koncovku musíme zjednodušit, dáváme málo gólů. Sílu v ofenzivě máme, chce to více chodit do branky. S Dánskem musíme vyhrát, jiná varianta neexistuje. Podíváme se na chyby, které jsme udělali, a vletíme na ně. Bylo parádní si zahrát před tolika fanoušky. Kanaďané milují hokej a je to tady znát."

Jan Jeník (útočník): "Byl jsem čerstvý a nabuzený, abych klukům pomohl. Jsem rád, že jsem se do týmu dostal. Myslím si, že to bylo poměrně vyrovnané utkání. Odmakali jsme to na sto procent. Musíme proměňovat šance a vyvarovat se některých chyb. Vyšla mi přihrávka na Ondru Machalu, který to krásně trefil. To byl hezký moment."

Výsledky Mistrovství světa hokejistů do 20 let:

Skupina A (Vancouver):

Kanada - ČR 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Comtois (Tippett, Phillips), 12. Leason (T. Smith, Frost), 17. Lafreniere (Studnicka, Brook), 35. Entwistle (Veleno, Studnicka), 50. Frost (Suzuki, T. Smith) - 7. Machala (J. Jeník). Rozhodčí: Anderson (USA), Heikkinen - Nikulainen (oba Fin.), Goljak (Běl.). Vyloučení: 3:5, navíc M. Kaut, Nečas (oba ČR) oba 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 17.012.

Sestava ČR: Patera (41. Škarek) - J. Galvas, Kvasnička, D. Mikyska, Gaspar, F. Král, Šalda, od 41. navíc Bukač - M. Kaut, Hrabík, Nečas - Lauko, Kern, F. Zadina - Pour, Kondelík, Pekař - J. Jeník, Hladonik, Machala - Plášek. Trenéři: Václav Varaďa, Aleš Krátoška a Patrik Eliáš.

Dánsko - Švýcarsko 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Kurashev (Müller, Berni), 20. Kurashev (Eggenberger, Moser), 34. Le Coultre (Sigrist, Müller), 42. Kurashev (Gross, Berni). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Sidorenko (Běl.) - Oliver (USA), Šefčík (SR). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 10.279.

Tabulka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 22:3 9 2. Rusko 2 2 0 0 0 6:1 6 3. Švýcarsko 3 1 0 1 1 7:5 4 4. ČR 3 0 1 0 2 4:8 2 5. Dánsko 3 0 0 0 3 0:22 0

Skupina B (Victoria):

Slovensko - Finsko 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Miloš Roman (Fehérváry, Ivan) - 13. Jokiharju (Heponiemi, Tolvanen), 17. Virtanen (Vaakanainen, Talvitie), 23. Heinola (Kakko, Jokiharju), 34. Lundell (Heinola), 54. Laaksonen (Tolvanen, Luukkonen). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Sjöqvist (Švéd.) - Harrington (Kan.), Hynek (ČR). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 6045.

Švédsko - USA 5:4 v prodl. (1:0, 2:0, 1:4 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Westerlund (Fagemo, Elvenes), 30. Hugg (Bemström, Broberg), 33. Bemström (D. Gustafsson), 43. E. Brännström (Gustafsson, Westerlund), 64. A. Boqvist (Olofsson) - 50. M. Anderson (Chmelevski, Poehling), 54. Poehling (Wahlstrom, Chmelevski), 60. Poehling (Wahlstrom, Q. Hughes), 60. Poehling (Farabee). Rozhodčí: Ingram (Kan.), Romasko (Rus.) - Chaput (Kan), Kovacs (Švýc.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 6602.

Tabulka:

1. Švédsko 3 2 1 0 0 12:7 8 2. USA 3 2 0 1 0 14:8 7 3. Finsko 3 2 0 0 1 11:3 6 4. Slovensko 3 0 0 0 3 4:12 0 5. Kazachstán 2 0 0 0 2 2:13 0