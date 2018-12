Vancouver - Česká hokejová dvacítka prohrála ve druhém vystoupení na mistrovství světa ve Vancouveru Rusku 1:2 a po úvodním vítězství nad Švýcarskem (2:1 v prodloužení) vyšla poprvé naprázdno. Tým kouče Václava Varadi doplatil na dvě branky inkasované při vlastních přesilových hrách. Další duel ve skupině A čeká český tým v neděli ve 2:00 SEČ proti domácí Kanadě.

"Paradoxně nám ublížily naše přesilové hry. Je to špatně a do dalšího průběhu turnaje se to musí změnit. Jsou tam natolik zkušení hráči, aby k tomu nedocházelo," řekl Varaďa.

Do první šance se dostal ve druhé minutě Šen, ale ztroskotal na Dostálovi. Za čtyři minuty se předvedl i ruský gólman Kočetkov, který kryl Kautovu možnost. Vzápětí jej otestoval také Nečas. Český gólman ukryl mezi betony Marčenkovu teč.

V 16. minutě se dočkal Varaďův výběr první přesilové hry, ale Alexejev strávil na trestné lavici celé dvě minuty a navíc se tam radoval i z vedení svého týmu. Galimov se v útočném pásmu uvolnil přes Galvase a překonal Dostála střelou pod lapačku.

Na přelomu první a druhé třetiny se Češi ubránili při Laukově trestu. Hned za 26 sekund po jeho návratu šel pykat i Gaspar, Rusové toho ale nevyužili. Už při plném počtu hráčů na ledě musel Dostál likvidovat při tlaku soupeře dva pokusy Ivana Morozova i střelu Marčenka.

Na druhé straně po Kautově přihrávce minul Nečas a Machalův pokus chytil Kočetkov. Dostál si poradil se střelami Samoruka a Romanova. Na druhé straně se dostal do šance Zadina, ale z úhlu ruského gólmana neprostřelil.

Ve 36. minutě při Muranovově trestu Češi inkasovali podruhé při vlastní přesilovce. Šen v brejku přihrál Kovalenkovi, který blafákem do forhendu překonal Dostála a radost z gólu mu jen trochu kazil následný nepříjemný pád na zadní mantinel.

"Zápas jsme si prohráli sami. V přesilovkách nemůžeme dostávat góly, máme je od toho, abychom je dávali. Potom jsme se ale zvedli a makali, jenže puky nám teď nechodí a je to strašně frustrující," netajil velké zklamání útočník Filip Zadina.

Za 43 sekund v pokračující výhodě přišel o čisté konto Kočetkov. Kvasničkova střela od modré čáry se odrazila od tváře a ramena stínícího Kondelíka a zapadla za brankovou čáru. Při následném Králově vyloučení se Češi ubránili.

"Gól jsem dal bradou, puk se mi odrazil od ramene do brady a pak spadl do brány," popsal Jáchym Kondelík. "V našich přesilovkách jsme udělali chyby z přemíry snahy, nesmí se nám to stávat znova. Jinak si myslím, že jsme odehráli skvělý zápas," dodal Kondelík.

V úvodu třetí třetiny Rusové odolali při Kostinově trestu. Potom si Dostál poradil s Romanovovou střelou a Kostinovou dorážkou. Při Gasparově vyloučení Češi udrželi těsný náskok a v 53. minutě český gólman opět vychytal Kostina.

Varaďův výběr se tlačil za vyrovnáním, střelecky aktivní byl především Zadina, ale na Kočetkova nevyzrál. V 58. minutě zkomplikoval českému týmu situaci faulem Bukač. Při power play Zadina zabránil ve skórování Kovalenkovi, ale ani následný tlak českého týmu stav nezměnil. Ruský gólman ještě vytěsnil Nečasův pokus.

"S Rusy je to vždycky speciální, dnes o gól vyhráli, ale třeba se ještě potkáme v rámci turnaje a bude to jiný zápas," uvedl kouč Varaďa.

Hlasy po utkání:

Václav Varaďa (trenér ČR): "Výsledek je pro nás trpký, ale v některých fázích utkání jsme hráli velmi dobře a vytvářeli si příležitosti. Paradoxně nám ublížily naše přesilové hry. Je to špatně a do dalšího průběhu turnaje se to musí změnit. Jsou tam natolik zkušení hráči, aby k tomu nedocházelo. Musíme se taky víc tlačit do branky, chodit si tam pro odražené puky a clonit brankáři. Utkání se jinak muselo divákům líbit, bylo to nahoru - dolů. S Rusy je to vždycky speciální, dnes o gól vyhráli, ale třeba se ještě potkáme v rámci turnaje a bude to jiný zápas."

Filip Zadina (útočník ČR): "Zápas jsme si prohráli sami. V přesilovkách nemůžeme dostávat góly, máme je od toho, abychom je dávali. Potom jsme se ale zvedli a makali, jenže puky nám teď nechodí a je to strašně frustrující. Sebereme se a proti Kanadě uděláme do nejlepší výsledek. Jsou to normální hráči jako my a víme, že umíme hrát dobře."

Jáchym Kondelík (útočník ČR, autor jediného gólu): "Gól jsem dal bradou, puk se mi odrazil od ramene do brady a pak spadl do brány. V našich přesilovkách jsme udělali chyby z přemíry snahy, nesmí se nám to stávat znova. Jinak si myslím, že jsme odehráli skvělý zápas. Přehráli jsme Rusko, které je považováno za jeden z top týmů, zatímco nás trochu podceňují. Patříme ke špičce a dokážeme porazit každého, teď se všichni strašně těšíme na zápas s Kanadou."

Karel Plášek (útočník ČR): "Na zápas s Kanadou se hrozně moc těšíme. Připravíme se na něj, dáme do toho všechno a budeme chtít vyhrát. Víme, že Kanada má výborné kluky, ale jsou to stejní lidi jako my. Řekneme si taktiku a když ji budeme dodržovat, tak s nimi můžeme uhrát slušný výsledek. Už dneska přišlo strašně moc lidí a jestli jich bude ještě víc, tak to bude úplně úžasné."

Mistrovství světa hokejistů do 20 let - skupina A (Vancouver):

ČR - Rusko 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Kondelík (Kvasnička, Plášek) - 18. Galimov (Slepec), 36. N. Kovalenko (Šen). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Staňo (SR) - Oliver (USA), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 7:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Diváci: 14.523.

Sestava ČR: Dostál - J. Galvas, Kvasnička, D. Mikyska, Gaspar, F. Král, Bukač - Hrabík, Nečas, M. Kaut - F. Zadina, Machala, Hladonik - Lauko, Kondelík, Plášek - Pekař, Kern, Pour. Trenéři: Václav Varaďa, Aleš Krátoška a Patrik Eliáš.

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 17:2 6 2. Rusko 2 2 0 0 0 6:1 6 3. ČR 2 0 1 0 1 3:3 2 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 3:5 1 5. Dánsko 2 0 0 0 2 0:18 0