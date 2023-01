Česká dvacítka je opět v semifinále MS, rozdrtila Švýcarsko 9:1

Halifax (Kanada) - Česká hokejová dvacítka deklasovala ve čtvrtfinále mistrovství světa v kanadském Halifaxu Švýcarsko 9:1 a stejně jako loni v srpnu v Edmontonu postoupila mezi nejlepší čtyři celky. Ve středečním semifinále čeká svěřence trenéra Radima Rulíka Švédsko, Slovensko, či Německo.

Češi budou bojovat o první medaili od rolu 2005, kdy v americkém Grand Forks dosáhli na bronz. Od té doby prošli branou čtvrtfinále teprve potřetí. V roce 2018 skončili stejně jako loni čtvrtí.

Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí pomohl k jednoznačné výhře nad Švýcary útočník Jiří Kulich, který působí na farmě Buffala v Rochesteru v AHL.

Vstup do utkání se vydařil Švýcarům, kteří se po 22 sekundách ujali vedení. Do úniku se dostal Robin a Suchánka překonal bekhendovým blafákem mezi betony. Češi odpověděli ve 3. minutě při hře čtyř proti čtyřem: Svozil při svém výpadu našel před brankovištěm Kulicha, jenž poslal puk za Pascheho.

Druhou asistenci si připsal gólman Suchánek a na turnaji tak už nasbíral čtyři přihrávky. Vylepšil nové rekordy na jednom MS i celkově, které už překonal se třemi asistencemi.

V 8. minutě při Menšíkově vyloučení si Marcel při sólové akci obhodil obránce Sidlera a bekhendovým blafákem v oslabení otočil skóre. V polovině úvodní části se Marcel opět přes Sidlera natlačil před branku, kterou v pádu posunul, ale puk se do ní odrazil o Hauserovy brusle. Sudí po kontrole u videa gól uznali. Zvýšil náskok mohl ve 14. minutě Brabenec, ale trefil levou tyč.

Po 28 vteřinách druhé třetiny napřáhl za pravým kruhem Jiříček a Paschemu prolétl puk přes lapačku do branky. Za 37 sekund jej vystřídal Beglieri a držel čistý štít jen do 26. minuty. Po přihrávce Šalého jej překonal z mezikruží Kulich a připsal si pátý gól na turnaji.

Ve 34. minutě jen sekundu po skončení přesilové hry se po Svozilově nabídce trefil z pravého kruhu mezi Beglieriho betony Szturc. Ještě 66 sekund před druhou přestávkou se po spolupráci s Kulichem prosadil sedmnáctiletý Šalé a oslavil svou první branku na juniorském MS.

Ve 44. minutě tečoval Marcel Čechovu střelu a radoval se ze svého druhého gólu v zápase. Za 66 sekund se zapsal podruhé mezi střelce po Kulichovi a Marcelovi také Szturc, když proměnil Ticháčkovu přihrávku. Na dvouciferný výsledek už Rulíkův tým nedosáhl a šance dovršit druhý hattrick na turnaji promarnil Kulich.

Hlasy po utkání:

Radim Rulík (trenér ČR): "Jak špatně to začalo, tak výborně to skončilo. My jsme samozřejmě věděli, že Švýcaři jsou nejvíc nebezpeční z rychlých protiútoků. Na to jsme se chystali a připravovali se, abychom jim ty šance nedali. První situace, my v útočném pásmu, dáváme to na obránce, puk mu skočí, je z toho protiútok a gól. Mužstvo ale pak ukázalo velkou mentální sílu. Otáčeli jsme to, gól jsme dali i v oslabení. Bylo hrozně důležité, že jsme první třetinu otočili. To byl základní kámen. Celkově mužstvo ukázalo, že má vnitřní sílu. Vůbec jsme se nesesypali. Šli jsme do toho naplno, aby nás první gól nepoznamenal. Je to dané i tím, že máme čtyři nebezpečné formace. Můžeme rozložit síly. Hrajeme na všechny hráče. V krátkém čase máme hodně zápasů, takže to do těch nohou jde. Tím, že to můžeme takhle rozložit, je to naše obrovská výhoda. Začíná se to vracet."

Eduard Šalé (útočník ČR): "Nachystali jsme se na to. První obdržený gól nás spíše nakopl, potom už jsme hráli náš hokej. Semkli jsme se jako jeden tým a všichni jsme šlapali. Odehráli jsme na turnaji dobrou skupinu a teď jsme zvládli čtvrtfinále, což pro nás byl aktuální krok, který jsme potřebovali udělat. Ještě nevíme, na koho půjdeme, ale na semifinále se připravíme a zkusíme znovu vyhrát."

Petr Hauser (útočník ČR): "Nedá se říct, že by to byla přímo exhibice, ale povedlo se nám to. Padaly nám tam góly. Plnili jsme, co jsme měli. A taky to tak vypadalo. Po jejich gólu jsme se s klukama semkli, nesesypali jsme se. Bylo to teprve na začátku zápasu. Pak jsme ukázali, co v nás je. Prosadily se všechny formace a je super, že to trenéři takhle seskládali. Funguje to, jak má."

Česko - Švýcarsko 9:1 (3:1, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Kulich (S. Svozil, Suchánek), 8. M. Marcel, 10. Hauser (M. Marcel, J. Kos), 21. D. Jiříček (Kulich), 26. Kulich (Šalé), 34. G. Szturc (S. Svozil, Brabenec), 39. Šalé (Kulich), 44. M. Marcel (A. Čech, Ticháček), 45. G. Szturc (Ticháček, D. Jiříček) - 1. Robin. Rozhodčí: Campbell, Menniti (oba Kan.) - Laguzov (Něm.), Persson (Švéd.). Vyloučení: 5:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 8746.

Česko: Suchánek - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, Hamara, D. Moravec, A. Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, G. Szturc - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, M. Marcel, Měchura. Trenér: Radim Rulík.

Švýcarsko: Pasche (22. Beglieri) - Streule, Bichsel, Zanetti, Sidler, Meile, Dionicio, , Deussen, Despont - Biasca, Canonica, Robin - Jabola-Prada, Alge, Taibel - Ramel, Müller, Reichle - Perrenoud, Truog, Muggli. Trenér: Marco Bayer.