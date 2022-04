Česká diplomacie i politici odsoudili vraždění civilistů na Ukrajině

Praha - Česká diplomacie i čeští politici odsoudili vraždění ukrajinských civilistů ruskou armádou. Premiér Petr Fiala označil záběry zavražděných civilistů za děsivé, ruská armáda se podle něj dopouští válečných zločinů. Podle ministerstva zahraničních věcí (MZV) jde o válečný zločin režimu Vladimira Putina, chce se společně se spojenci zasadit o potrestání odpovědných. MZV a politici se k informacím o vraždění civilního obyvatelstva vyjádřili na twitteru.

"Záběry zavražděných civilistů z míst osvobozených ukrajinskou armádou jsou děsivé. Ruská armáda se dopouští na Ukrajině válečných zločinů," napsal Fiala na twitteru. Svět podle něj nikdy nesmí zapomenout Putinovi, že rozpoutal zbytečnou válku, při které umírají nevinní lidé.

"Systematické vraždění civilistů, jehož se dopouští prchající ruská armáda, je další z řady odporných válečných zločinů Putinova režimu. Česká diplomacie se společně se spojenci bude zasazovat o to, aby všichni odpovědní byli potrestáni," uvedla česká diplomacie.

Informace o masových vraždách přichází z ukrajinských měst, které opustila ruská armáda. Starosta města Buča Anatolij Fedoruk řekl agentuře Reuters, že v jeho městě bylo zabito přes 300 lidí. Ukrajinské ministerstvo obrany označilo osvobozené město za novou Srebrenicu. V městě, které sousedí s Irpinem a leží 37 kilometrů severozápadně od Kyjeva, podle něj ruští vojáci během měsíční okupace "náhodně vraždili místní civilní obyvatele".

"To, co se odehrálo ve městě Buča, jsou bestiální vraždy civilistů. Stejně jako proběhla denacifikace, musí proběhnout i deputinizace na všech úrovních. Do té doby musí Rusko stát mimo civilizovaný svět," napsal předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09). Poznamenal také, že ruský velvyslanec v Česku zastupuje Putina i to, co se v Buče odehrálo. "ČR tohle nemůže trpět a měla by jít příkladem," uvedl.

Podle místopředsedy vlády a předsedy Pirátů Ivana Bartoše barbarství i nelidská krutost nesmí mít v Evropě místo. "Děsivé záběry z ukrajinských měst vydávají jasná svědectví o tom, že Putin je válečný zločinec, který patří před soud. Jsem hrdý, že od první chvíle stojí ČR za Ukrajinou a jejími hrdiny. Naše pomoc musí a bude pokračovat," dodal.

Bývalý premiér a předseda nejsilnější opoziční strany ANO Andrej Babiš na twitteru napsal, že je "odporným masakrem" civilistů v Buče znechucen a rozhodně ho odsuzuje. "Vše se musí důkladně vyšetřit a zdokumentovat. Má Rusko ještě nějaké zábrany?" poznamenal.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) označila události v Buče za šílené masové vraždy a za masakr.

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) na twitteru zveřejnil fotografie z Buče a dodal, že rozdíl mezi Putinovými a Hitlerovými vrahy je pouhých 80 let. "Ruští barbaři musí být voláni k zodpovědnosti," uvedl.

"Jsem naprosto zděšena tím, jaká zvěrstva mohou páchat na Ukrajině ruští vojáci. Sankce vůči jejich vůdcům musí být naprosto nekompromisní, stejně jako odsouzení těchto válečných zločinů. Mezinárodní společenství se musí zlu tvrdě postavit," napsala zlínská senátorka Alena Gajdůšková (ČSSD).

Podle bývalého vysokého představitele NATO a české armády Petra Pavla jsou ztráty v konfliktech nevyhnutelné. "Civilizované země důsledně minimalizují ty civilní. Barbarské režimy plánovitě útočí na civilní cíle, nejen zabijí, ale popravují spoutané civilisty, znásilňují, rabují, vypalují. Rusko je barbarskou zemí. Zaslouží si maximální možnou izolaci," uvedl.