Česká cukrářka vzpomíná na svůj dar pro Alžbětu II., dostala i děkovný dopis

Vsetín - Na zesnulou britskou královnu Alžbětu II. intenzivně myslí cukrářka Jaroslava Londová, která před lety pro královnu jako dar k 90. narozeninám vytvořila bohatě zdobený několikapatrový perníkový výtvor. "Dostali jsme za něj poděkování, přišel nádherný dopis od královského šéfkuchaře, velmi si toho cením," řekla ČTK Londová.

"Píše se tam, že její veličenstvo šéfkuchaře požádalo, aby napsal dopis a velmi poděkoval za krásný ručně zdobený perník, který jsme poslali. Také bylo v dopise uvedeno, že se královna vždy živě zajímá o regionální speciality a byla zaujata jemnými detaily," uvedla Londová. Cukrářka učí na Stření odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně, s darem pro královnu jí pomáhala dcera a žačka.

"Myslím si, že královna musela k dopisu dát nějaký podnět. Mám z toho velkou památku na celý život," uvedla Londová, která již dříve poslala perníkové dary dalším členům britské královské rodiny, Williamovi a Kate u příležitosti jejich svatby i ke křtinám jejich dětí George a Charlotte.

K Británii má Londová dlouhodobě blízký vztah, byla tam například i na jazykové stáži. Své výtvory pro královskou rodinu řadí cukrářka, která získala zlatou medaili z mistrovství světa i gastronomické olympiády, k nejhodnotnějším, zejména perníkový dort pro královnu. "Dar pro královnu byl asi nejvroucnější, byla to promyšlená práce, nejnáročnější, mimořádná," uvedla Londová. Nad výtvorem pro královnu tehdy přemýšlela rok. Zejména zdobení perníku, při kterém se vytváří jemné a husté linie a různé ozdoby, vyžaduje velkou trpělivost.

Čtvrteční skon královny byl pro Londovou šok. "Nemohla jsem z toho ani spát," uvedla cukrářka. Zvažuje nyní, že by vytvořila dílo ke korunovaci nového krále. "Ale musel by to být dlouhý proces přemýšlení, pokusím se o to," uvedla Londová.