Česká bojovnice MMA Pudilová se po dvou letech vrací do UFC

Praha - Nejlepší česká bojovnice MMA Lucie Pudilová se vrací do elitní světové organizace UFC. Sedmadvacetiletá zápasnice má za sebou sedm duelů v UFC, z nichž dva vyhrála. Po sérii čtyř porážek zakončené nezdarem proti Američance Justine Kishové v lednu 2020 v organizaci skončila.

"Jsem nesmírně hrdá, že jsem se já, jako první Češka v UFC, dokázala dostat zpět. To bych nedokázala bez Oktagonu. Dále bych chtěla poděkovat mému trenérskému týmu SBG pod vedením Johna (Kavanagha) a manažera Briana Butlera. Děkuju Vám všem za podporu," napsala Pudilová na facebooku.

Pudilová po odchodu z UFC vyhrála pět ze šesti zápasů, všechny pod hlavičkou české organizace Oktagon. "Pracovala jsem na tom, abych se mohla vrátit, tak mě to vůbec nepřekvapilo. Čekala jsem, kdy to přijde. Samozřejmě jsem ráda, že to vyšlo, furt jsem si za tím šla. Vrátit se do UFC je pro mě odměna za všechnu práci. Věřím, že teď to půjde líp," uvedla Pudilová pro web kaocko.cz.

Česká bojovnice je už se zástupci UFC domluvena na dalším zápase. Jeho termín ani jméno soupeřky ale zatím prozradit nemůže. Má se uskutečnit v létě.

Pudilová je v současnosti třetím českým zástupcem v UFC vedle Jiřího Procházky a Davida Dvořáka. Procházku čeká 11. června v Singapuru boj o pás šampiona organizace v polotěžké váze s Brazilcem Gloverem Teixeirou.