Česká armáda vystřídala sedm desítek vojáků v Mali

Praha - Česká armáda na misi v Mali vystřídala sedm desítek vojáků, kteří střeží velitelství mise a výcvikovou základnu. Podílí se také na výcviku malijské armády. Nová jednotka v úterý od svých předchůdců převzala operační úkol. ČTK to dnes sdělil mluvčí výcvikové mise EU Jakub Šimíček. Velitelem celé mise Evropské unie i nadále zůstává český generál František Ridzák, svou funkci bude předávat v polovině ledna.

Slavnostní akt předání operačního úkolu mezi 3. a 4. úkolovým uskupením české armády se uskutečnil v úterý. Jednotka, která v Mali působila od května, byla složena především z vojáků 74. mechanizovaného praporu, doplnili je příslušníci 43. výsadkového praporu a dalších útvarů české armády. Nyní je vystřídali vojáci ze 131. dělostřeleckého oddílu z Jinců a specialisté z dalších útvarů.

Česká jednotka má v Mali za úkol chránit samotné velitelství mise v hlavním městě Bamaku, zajišťují také doprovod důležitých osob. Další její část zajišťuje bezpečnost výcvikové základny Koulikoro a chrání její velení. Podílí se také na výcviku. Kromě této jednotky má česká armáda v Mali několik desítek vojáků v čele s Ridzákem, kteří se podílejí na řízení samotné mise. Ridzák je prvním českým vojákem, který spojenecké misi v zahraničí velí.

Působení končící jednotky bylo podle Šimíčka významně ovlivněno epidemií koronaviru a vojenským převratem v Mali. "Srpnovému převratu předcházely hromadné demonstrace obyvatel Bamaka, proto museli strážci velitelství často preventivně vyhlásit nejvyšší stupeň bdělosti," uvedl. Poznamenal zároveň, že nastupující uskupení dostane nové úkoly, které souvisí s novým mandátem výcvikové mise Evropské unie. Ten rozšiřuje operaci mise na celé Mali, výcvik se tak přesune i do vzdálenějších míst.

Podle Ridzáka již české velení mise prozkoumalo možnosti výcviku v Gao, Timbuktu a Sevaré, aby mohl začít výcvik Malijců v polních podmínkách ve střední části Mali. "To znamená, že se více přizpůsobíme potřebám a operačním cyklům malijské armády a budeme vojáky cvičit blíže k místu nasazení," uvedl. Čeští vojáci tak budou cestovat i do vzdálenějších míst Mali, kde budou asistovat instruktorům mise EU při výcviku.

Končící jednotku vedl kapitán Jan Mikláš. "Když jsem před půl rokem přebíral operační úkol, ve svém proslovu jsem vzpomenul na to, že chyby, které se nám stanou při výcviku, se zapisují pouze na papír. Ale chyb, kterých se dopustíme během plnění operačního úkolu, mohou mít tragické následky. Jsem pyšný na své vojáky, jak dobrou práci odvedli během celé mise," uvedl.

Misi česká armáda velí od letošního června, jádro velitelství tvoří 40 českých vojáků i civilistů. Ridzák minulý týdne na webu armády uvedl, že do konce listopadu by se měli do Mali vrátit další příslušníci mise EU, kteří byli do svých domovských zemích posláni kvůli pandemii koronaviru. Protože byla činnost mise nedávno obnovena, od listopadu začal jejich návrat. Kvůli novému mandátu se počet příslušníků mise bude postupně zvyšovat až na 1200. Přechod na nový mandát je právě jedním z úkolů Ridzáka.

Čeští vojáci také v Mali pomáhají malijské armádě s několika projekty. Nedávno jim například zajistili rekonstrukci střelnice, v plánu mají rekonstrukci spojovacího výcvikového střediska nedaleko Bamaka. Pomohli i místnímu sirotčinci nebo škole, kterou založila Češka.