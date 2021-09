Česká armáda většinu svého vybavení z Afghánistánu odvezla

Praha - Armáda z Afghánistánu odvezla většinu svého vybavení, které v zemi využívala. Na stažení se připravovala 18 měsíců, odsun materiálu zajistilo několik letů, využita byla i velkokapacitní letadla. Armáda to uvedla na svém webu www.army.cz. Zástupce náčelníka štábu Velitelství pro operace David Schnábel ČTK sdělil, že v zemi zůstal například kancelářský nábytek, matrace nebo rozbité kontejnery. Další materiál měla Česká republika v zemi na své ambasádě v Kábulu, kterou stejně jako další země evakuovala narychlo po obsazení většiny země Tálibánem. Většina vybavení velvyslanectví byla před jeho opuštěním zničena, na letišti zůstaly čtyři automobily.

Za stahování materiálu z misí zodpovídá Velitelství pro operace, které také zahraniční mise řídí. Armáda se podle webu začala na odvoz materiálu používaného vojáky připravovat od loňského února, kdy Spojené státy a Tálibán podepsaly smlouvu o stažení spojeneckých vojsk. Na podzim proto do Afghánistánu odjela skupina specialistů, kteří určili, co armáda stáhne zpět do Česka a co daruje afghánským ozbrojeným složkám.

Podle Schnábela v Afghánistánu zůstalo jenom minimální množství materiálu, především vybavení budov jako kancelářský nábytek, matrace a rozbité kontejnery. "Jednalo se zejména o majetek, u něhož cena přepravy převyšovala vlastní hodnotu majetku nebo by byl v ČR už nevyužitelný," poznamenal Schnábel.

Armádní logistici ještě v předstihu před plánovaným stažením zarezervovali nákladní letadla a termíny spojili s ukončením české mise v Afghánistánu na konci června. Samotný odvoz zajistily velkokapacitní stroje Antonov An-124 a Iljušin Il-76, které si armáda pronajala přes spojenecký program SALIS. Využit byl i Airbus A-319 české armády. Pro přesuny materiálu mezi základnami si logistici půjčovali vrtulníky koaličních partnerů.

"Stahovaly se zejména zbraně, munice, náhradní díly na techniku, ale i vlastní technika - osobní pancéřovaná vozidla Toyota, autojeřáb, multilift, vysokozdvižný vozík, elektrocentrála," uvedl Schnábel. Letadla přepravila i vybavení pyrotechniků a lékařů nebo osobní věci vojáků, které darovali do sbírek Vojenského historického ústavu (VHÚ). Poslední červencový týden bylo zpět do Česka převezeno 170 tun materiálu.

Kromě materiálu, za který zodpovídala armáda, mělo Česko v Kábulu vybavení ambasády, jež spadalo pod ministerstvo zahraničí. Velvyslanectví v zemi fungovalo až do poloviny srpna, kdy bylo kvůli rychlému postupu povstalců z Tálibánu rozhodnuto o stažení diplomatů. Podle velvyslance Jiřího Balouna a velitele jednotky Vojenské policie Kamba, jehož jméno armáda tají, bylo při evakuaci zařízení, které nemohlo být odvezeno, zničeno. Popsali, že před rychlým opuštěním budovy ambasády například skartovali a spálili tajné materiály. Z počítačů vyndali disky, zbytek techniky se ničil palicemi a bouracími kladivy. Na letišti v Kábulu pak zanechali čtyři vozy Toyota, které se již ze země nepodařilo odvézt.