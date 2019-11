Česká armáda v Afghánistánu ukončí ostrahu spojenecké základny

Bagrám (Afghánistán) - Česká armáda na konci března ukončí ostrahu spojenecké základny Bagrám v Afghánistánu. Na Bagrámu to českým novinářům na dotaz ČTK řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), který české vojáky v pátek navštívil.

Čeští vojáci se společně se spojenci starali o vnější bezpečnost letecké základny více než šest let. Armáda se v Afghánistánu bude nově soustředit na výcvik afghánských speciálních sil, do země pošle také lékaře. Strážní rota má v současné době asi 170 vojáků. Při ostraze spojenců zahynulo v uplynulých letech několik českých vojáků.

Bagrám v současné době hlídá již 13. česká strážní rota. Svůj úkol začala plnit v říjnu, v zemi by měla zůstat do konce března. Poté se podle Metnara předpokládá, že česká armáda svou strážní činnost na základně ukončí. Ministr poznamenal, že reorganizace sil nastává i u jiných koaličních jednotek. "My budeme hlavní důraz klást na to, abychom se zaměřili na to, co je nejvíce žádáno, a to znamená podporu a mentoring speciálních a bezpečnostních sil," řekl Metnar. Dodal, že od počátku příštího roku také armáda do země vyšle vojenský chirurgický tým.

Strážní rota je nejpočetnější českou jednotkou v Afghánistánu. Další vojáci působí v Kábulu a v dalších místech v provinciích, a to včetně speciálních sil. Celkem má v současné době česká armáda v Afghánistánu asi 250 vojáků.

Při ostraze bagrámské základny padli v roce 2014 čtyři čeští vojáci, pátý zemřel po převozu do České republiky. V roce 2017 také zemřel další voják, který byl vážně zraněn v roce 2014 při jiném incidentu. Loni pak česká armáda u Bagrámu ztratila další tři vojáky, kteří zemřeli po sebevražedném útoku.

Zástupce velitele roty P. H. (z bezpečnostních důvodů armáda celá jména vojáků nezveřejňuje) ČTK řekl, že úkolem strážní roty je vnější ochrana okolí základny. Vojáci vyjíždějí do několikakilometrového okolí základny na hlídky, při kterých se snaží například zamezit odpalování povstaleckých raket na Bagrám. Pomáhají také afghánským policistům a vojákům při výcviku.

Podle P. H. neznamená plánované ukončení činnosti strážní roty pro jednotku žádnou změnu, až do konce svého působení se bude naplno věnovat ostraze základny. Poté se podle případných rozkazů bude podílet na balení vybavení. Vozidla, na kterých čeští vojáci vyjíždějí mimo základnu, má armáda vypůjčená od amerických kolegů. Společně s dalším materiálem budou předána zpět americké armádě. Některé zbraně, vybavení či vystrojení jsou ale české a po ukončení působení budou staženy do Česka.

Život běžných vojáků strážní roty na základně podle P. H. určuje týdenní rozvrh, který dostávají od svých nadřízených. Zahrnuje hlídky mimo základnu nebo pohotovost, během které musí být schopni během 15 minut vyrazit plnit úkol. Mezi jejich povinnosti patří také výcvik ve zdravotní, střelecké nebo taktické přípravě. Poznamenal, že vojáci musí neustále znovu a znovu pilovat naučené postupy a hledat chyby, kterých se dopouští.

Ve volnu se mohou například spojit se svými blízkými. Odreagovat se mohou v některém z amerických zařízení, třeba u kulečníku nebo v posilovně.

Vojáky v Afghanistánu navštívil ministr Metnar

Metnar se na spojenecké základně Bagrám setkal s jejím velitelem, uctil památku padlých českých vojáků a předal vánoční dárky. Ministra do Afghánistánu doprovodila trojice sportovců, profesionální silák Jiří Tkadlčík a úspěšné sportovkyně v takzvaném crossfitu Soňa Karásková a Patricie Ježková.

"Přijel jsem navštívit a podpořit naše vojáky a poděkovat jim za jejich nelehkou práci," řekl na základně ČTK, České televizi a televizi Prima ministr.

Na Bagrám přiletěl v pátek ráno místního času (v noci ze čtvrtka na pátek středoevropského času). V plánu měl také navštívit Kábul, kde by se setkal se zástupci spojenecké mise Resolute Support, navštívil českou ambasádu a české jednotky, které v Kábulu působí. Kvůli počasí byl ale přelet do hlavního města Afghánistánu zrušen a Metnar se do Česka vrátil oproti původnímu plánu o několik hodin dříve.

Asi 170 vojáků strážní roty v Bagrámu kvůli vnější ostraze základny vyjíždí do jejího okolí, kde se snaží omezit nepřátelské aktivity povstalců. Ti až několikrát týdně základnu ostřelují raketami. Ve strážní rotě slouží v současné době především vojáci ze 43. chrudimského výsadkového praporu. Na základně působí i jednotka s bezpilotními letadly Scan Eagle nebo specialisté EOD, kteří mají na starosti odstraňování výbušnin.

Metnar jejich působení ocenil, označil ho za vysoce profesionální. "Je vidět, jak ti vojáci jsou angažovaní. Jsem na ně hrdý," zdůraznil ministr. Je podle něj potřeba, aby česká armáda bojovala proti terorismu v místech, kde vzniká.

S delegací ministra do Afghánistánu přiletěla i trojice sportovců. Tkadlčík, který závodí v soutěžích takzvaných strongmanů, roztlačil mnohatunové obrněné vozidlo MRAP, Ježková s Karáskovou pro vojáky uspořádaly soutěž v crossfitu, tedy způsobu funkčního tréninku. Podobně v minulosti přijeli české vojáky v Afghánistánu podpořit třeba zpěvák Daniel Landa, členové legendárního Divadla Sklep nebo televizní kuchař Jiří Babica.

Metnar novinářům řekl, že na české vojáky slyší jen chválu a je na ně pyšný. Bezpečnostní situaci v Afghánistánu označil za poměrně složitou. Poukázal na to, že se v zemi stále čeká na vyhlášení zářijových výsledků prezidentských voleb. Očekává, že po jejich zveřejnění opět budou obnoveny nyní přerušené mírové rozhovory. "Do té doby si přeji, aby situace neeskalovala," řekl. I k tomu podle něj slouží nasazení českých vojáků a jejich přítomnost.