Česká armáda převzala velení výcvikové mise Evropské unie v Mali

Bamako/Praha - Brigádní generál František Ridzák převzal velení výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM). Česká armáda tak poprvé ve své historii vede mezinárodní vojenskou misi. Ridzák bude stát v jejím čele šest měsíců, funkci velitele mu předal jeho portugalský předchůdce Joao Boga Ribeiro. Slavnostní ceremoniál se konal v hlavním malijském městě Bamaku. O převzetí funkce informovala armáda.

Ridzák bude velet více než 700 vojákům z asi dvou desítek zemí. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům. Česká republika do ní v současné době přispívá 120 vojáky.

Ridzák do Mali přiletěl již před měsícem, od té doby se s misí seznamoval. Jeho tým dorazil o něco později. Ve své nové funkci bude Ridzák řešit nejen otázky výcviku, ale zabývat se bude muset i opatřeními proti šíření koronaviru, který Mali i samotnou EUTM postihl. Slavnostní předávací ceremoniál se kvůli protipandemickým opatřením uskutečnil v omezené míře. Trval asi hodinu a skončil před 13:00 středoevropského letního času.

Ridzák při převzetí velení podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové poděkoval svému předchůdci za to, co udělal pro celou misi i pro něj jako nastupujícího velitele. Řekl, že za dosavadní čtyři týdny v Mali se naučil dvě důležitá poselství. A to, že klíčovým slovem pro úspěch je "sladění" a že důležitým heslem je "jsme spolu". Heslo "jsme spolu" chce naplnit "sladěním" společného úsilí z každodenního života příslušníků mise. Možnost velet EUTM označil za privilegium pro sebe i svou zemi.

Kromě velitele celé mise česká armáda přebírá i další významné posty v jejím velení. Do Mali kvůli zajištění velení mise vyslala 40 vojáků. Část z nich bude tvořit Ridzákův osobní štáb, další se zapojí do práce mezinárodního štábu mise. Funkci náčelníka štábu zaujme plukovník Václav Vlček. Čeští důstojníci také převezmou dvě oddělení mezinárodního štábu. Funkce velitele výcvikové základny Koulikoro se ujme plukovník Martin Botík.

Armáda již dříve uvedla, že v misi budou působit i tři civilní odborníci, a to politický poradce, poradkyně pro genderové záležitosti a znalec na francouzštinu. Mezi čtyřicítkou vojáků, které armáda pro účely velení mise vybrala, jsou zdravotníci, vojenský lékař, vojenský veterinář, specialisté na výcvik, právník, finanční specialista nebo tiskový mluvčí. V týmu je sedmnáct důstojníků, kteří ovládají anglický i francouzský jazyk. Ve velení mise budou celkem tři ženy.

V Mali bude i nadále působit české úkolové uskupení více než sedmi desítek vojáků, kteří mají na starosti ochranu velitelství a výcvikové základny. Součástí týmu jsou i instruktoři, kteří se podílí na výcviku malijských vojáků.

Rada Evropské unie letos rozšířila mandát mise a navýšila počty personálu i rozpočet. Mise tak bude moci prostřednictvím vojenského poradenství či výcviku poskytnout vojenskou pomoc i dalším zemím, především Nigeru a Burkině Faso. Naplnění nového mandátu bude jedním z Ridzákových úkolů.

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara je dnešek pro českou armádu významným dnem. "Je to projev důvěry v profesionalitu českých vojáků, ale také výzva a důležitý příspěvek v boji proti terorismu a nelegální migraci," uvedl na twitteru. Připomněl, že česká armáda v Mali působí již sedm let.