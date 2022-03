Češi zvýšili zájem o valuty, směnárny omezují výkup rublů

Praha - Češi začali v posledních dnech shánět valuty. Pražské směnárny zaznamenaly v posledním týdnu až několikanásobný nárůst zákazníků. Jde podle nich především o Čechy, kteří chtějí koruny směnit hlavně za americké dolary nebo eura. Mírně se zvýšil i zájem Ukrajinců, část směnáren ale výkup ukrajinských hřiven pozastavila nebo výrazně snížila kurzy. Výkup ruských rublů směnárny zastavily úplně. Vyplývá to z ankety mezi směnárnami a ze zjištění ČTK.

Většina oslovených směnárníků se shodla, že poptávka po směně korun za valuty začala stoupat v posledních sedmi až deseti dnech. Zájem podle nich mají především Češi, kteří chtějí směnit koruny nejčastěji za americké dolary nebo eura. Poptávka je i po librách nebo švýcarských francích. Podle směnárníků se zároveň zvýšil i objem peněz, které chtějí lidé směnit. "Proti normálu jde častěji i o desetitisíce korun," řekl pracovník jedné ze směnáren v centru metropole.

Zvýšený zájem byl u některých směnáren v Praze patrný už před vchodem do pobočky. Fronty se tvořily například u tradičně vytížené směnárny v Jindřišské ulici nebo v Kaprově ulici u Staroměstského náměstí. Podle tamní pracovnice za přepážkou lidé chodí zejména odpoledne, růst zájmu je ale podle ní v posledních dnech zřejmý po téměř celý den.

Hlavní část poptávky tvoří Češi. Mírně se podle směnárníků zvýšil také zájem Ukrajinců, ne však výrazně. Situaci jim navíc komplikuje skutečnost, že část pražských směnáren už ukrajinské hřivny nevykupuje. Na dalších místech pak sice výkup ukrajinské měny ještě funguje, většinou ale za výrazně snížený kurz.

Podle současného kurzu České národní banky je jedna ukrajinská hřivna v přepočtu 0,75 koruny. Některé směnárny v centru hlavního města ale vykupují ukrajinskou měnu v kurzu okolo 20 či 30 haléřů za jednu hřivnu, někde je kurz i kolem deseti haléřů.

Všechny oslovené směnárny úplně zastavily výkup ruských rublů. Důvodem jsou především evropské sankce vůči Rusku kvůli napadaní Ukrajiny, které způsobily setrvalý pád ruské měny.

Změnu chování lidí při nakládání s financemi potvrzuje průzkum společnosti Generali Investments, podle něho v reakci na dění na Ukrajině změnila svůj způsob nakládání s úsporami třetina lidí a dalších 38 procent dotázaných o tom uvažuje. Nejčastěji lidé podle průzkumu vybírají svoje peníze v hotovosti, udělalo to už 13 procent respondentů. To je ovšem podle analytiků firmy chyba. "Vybírat si úspory v hotovosti nyní rozhodně nedoporučujeme. Svou roli v tom může hrát i nižší hodnota koruny, která může být i přes devizové intervence České národní banky nestabilní. Kromě toho platí, že hodnota většiny investičních produktů je nyní na nízké úrovni vlivem nestabilních trhů, takže pokud z nich lidé svoje finance stáhnou nyní, skutečně o část finančních prostředků mohou přijít," uvedl finanční ředitel Generali Investments Marek Beneš. Společnost podle něj svým klientům radí vyčkat do doby, až se situace vyjasní a stane se lépe předvídatelnou.