Češi zkusí zaskočit Anglii a odčinit březnový debakl

Praha - Čeští fotbalisté v pátek přivítají v pražském Edenu slavnou Anglii a nastoupí k šestému z osmi zápasů kvalifikace mistrovství Evropy. Reprezentanti drží postupovou druhou příčku ve skupině a proti lídrovi tabulky se pokusí odčinit březnový debakl 0:5 z úvodního vzájemného souboje v Londýně a obrat jej o body. Výběr Albionu ale touží i ve svém pátém utkání kvalifikace zvítězit, což by mu s předstihem zajistilo účast na šampionátu v příštím roce.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na druhém místě skupiny náskok jednoho bodu na třetí Kosovo, které v pondělí přivítá Černou Horu a v zápase je favoritem. Českému celku by tak před listopadovým vyvrcholením kvalifikace přišel případný bodový zisk ze souboje s Anglií velmi vhod.

Tabulku pětičlenné skupiny vede Albion, i když odehrál o zápas méně, Černá Hora a Bulharsko už ztrácejí na druhé místo propastných sedm bodů. Na Euro projdou první dva týmy z každé skupiny, o další čtyři místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů. V samostatné historii nechyběla reprezentace na žádném z šesti mistrovství Evropy.

"Myslím si, že zásadní zápas nás čeká až v listopadu s Kosovem v Plzni, kde půjde o to kdo s koho. Tam se bude rozhodovat. Body s Anglií by byly krásným bonusem," řekl novinářům Šilhavý. "Víme, že to je hodně speciální zápas, Anglie tady nehraje každý den. Určitě budeme chtít odčinit výsledek z Wembley. Kdyby se nám povedlo remizovat, nebo dokonce vyhrát, změní to celou tabulku," dodal český záložník Jakub Jankto.

Český a československý tým neporazil Anglii sedmkrát za sebou od roku 1975. V březnu utrpěli reprezentanti ve Wembley nejvyšší porážku v samostatné historii. "Už jsme si to probrali. Udělali jsme tam hodně chyb, vůbec se nám ten zápas nepovedl. Myslím, že v pátek toho musíme hodně změnit. Je obrovská motivace uhrát něco s Anglií, nebo je zvládnout porazit. Zápas si nepůjdeme jen užít," řekl záložník Tomáš Souček.

Angličané patří k nejlepším týmům současnosti. Na loňském světovém šampionátu obsadili čtvrté místo a stejná příčka jim patří v žebříčku reprezentací. V Lize národů skončili třetí. V kvalifikacích Albion už 43 zápasů neprohrál a v aktuálních bojích o Euro dal vždy aspoň čtyři góly. Při poslední výhře 5:3 nad Kosovem ale také třikrát inkasoval.

"Kosovo tam hrálo hodně odvážně. Co se týče vstřelených gólů Kosova, tam je cesta, jak třeba můžeme Angličany taky nachytat. Můžeme si vzít mustr z toho, jak to Kosovo řešilo (ve hře) dopředu," uvedl Šilhavý.

K největším anglickým hvězdám patří útočník Harry Kane a záložník Raheem Sterling, který dal v březnu Čechům hattrick. "Anglie má skvělé individuality, ale zaměřovat se na jednotlivé hráče nejde. Musíme se pokusit eliminovat jejich hru jako celek. Doma musíme být mnohem odvážnější s míčem než ve Wembley," řekl Šilhavého asistent Jiří Chytrý.

Angličané si chtějí v Praze zajistit postup, ale očekávají mnohem náročnější zápas než v březnu. "Byli bychom naivní, kdybychom si mysleli, že pokaždé dáme čtyři pět branek. Víme, že Česká republika bojuje o postup a navíc jistě budou raněni tím výsledkem ve Wembley. Takže nám to co nejvíc ztíží," řekl anglický kouč Gareth Southgate.

Zápas v Edenu začne v pátek ve 20:45. Před utkáním se asociace rozloučí s bývalými reprezentanty Petrem Čechem, Jaroslavem Plašilem, Davidem Lafatou a Danielem Kolářem, kteří nedávno ukončili kariéru. V pondělí národní celek v přípravě na Letné změří síly se Severním Irskem.

Statistické údaje před utkáním ČR - Anglie: Výkop: pátek 11. října, 20:45 (Praha-Eden). Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.). Bilance: ČR (Československo) - Anglie: 16 2-4-10 17:38. ČR - Anglie: 3 0-1-2 2:9. ČR bilance celkem: 285 155-55-75 514:280. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 10 6-0-4 14:13. Poslední vzájemný zápas (kvalifikace ME, 22. března 2019, Londýn): Anglie - ČR 5:0 (2:0) Branky: 24., 62. a 68. Sterling, 45.+2 Kane z pen., 84. vlastní Kalas. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portug.). ŽK: Kadeřábek, Schick (oba ČR). Diváci: 82.575. Sestavy: Anglie: Pickford - Walker, Keane, Maguire, Chilwell - Alli (63. Rice), Dier (17. Barkley), Henderson - Sancho, Kane, Sterling (70. Hudson-Odoi). Trenér: Southgate. ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Pavelka - Gebre Selassie, Darida (67. Masopust), Jankto (46. Vydra) - Schick (82. Škoda). Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust, Souček, Král, Darida, Jankto - Schick. Anglie: Pickford - Alexander-Arnold, Keane, Maguire, Chilwell - Rice, Henderson - Sancho, Barkley, Sterling - Kane. Absence: Dočkal, Pavelka, Suchý, Kalas, Hovorka, Novák (všichni zranění), Kadeřábek - Maddison (oba nemoc), Heaton, Delph (oba zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (9) - Kane (26). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: Schick (4) - Sterling, Kane (oba 6). Disciplinární ohrožení: Schick, Kadeřábek - Rose (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - ČR a Československo neporazily Anglii 7x za sebou od roku 1975 a vyhrály jen 2 z 16 vzájemných zápasů - Anglie se ve vzájemném duelu představí venku poprvé od roku 1992 a na československé půdě nevyhrála 3x za sebou od roku 1963 - ČR od rozdělení federace dosud hrála s Anglií 3 zápasy a pokaždé venku (2 porážky, remíza) - ČR v březnu na úvod kvalifikace utrpěla v Anglii debakl 0:5, který je nejvyšší porážkou v samostatné historii - na ME projdou první 2 týmy z každé skupiny, o další 4 místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů - samostatná ČR postoupila ze všech 6 předchozích kvalifikací ME - ČR má v kvalifikaci na kontě 3 výhry a 2 porážky a je ve skupině druhá - Anglie vyhrála v kvalifikaci všechny 4 zápasy a pokaždé dala nejméně 4 branky - ČR naposledy vyhrála 3:0 v Černé Hoře, Anglie porazila 5:3 Kosovo - Anglie si v případě výhry zajistí postup na ME - ČR má letos na kontě 3 výhry a remízy a vyhrála 3 z posledních 4 zápasů - ČR od předloňského června 22x za sebou neremizovala - ČR vyhrála 3 z posledních 4 domácích zápasů - Anglie prohrála jediný z posledních 11 zápasů - Anglie je v kvalifikacích ME a MS 43 zápasů po sobě neporažena - Anglie skončila na loňském MS čtvrtá, v Lize národů obsadila v červnu 3. místo - Kalvach, Kolář a Ondrášek si mohou připsat premiérový start za český reprezentační A-tým - Schick (ČR) dal v posledních 4 reprezentačních zápasech 4 góly - v českém týmu je 7 slávistů, kteří mohou nastoupit na svém domovském stadionu v Edenu Tabulka skupiny: 1. Anglie 4 4 0 0 19:4 12 2. ČR 5 3 0 2 9:8 9 3. Kosovo 5 2 2 1 10:10 8 4. Bulharsko 5 0 2 3 5:11 2 5. Černá Hora 5 0 2 3 3:13 2