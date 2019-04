Umea (Švédsko) - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa hráčů do 18 let ve švédské Umee obhájce zlata Finy 4:2. Přes úvodní porážku s Běloruskem (3:4) si tak i díky sobotní výhře nad Švýcary (8:2) zajistili postup do čtvrtfinále. Vítězný gól dal Matěj Toman, dvěma zásahy se blýskl Filip Koffer.

Češi skvěle vstoupili do utkání a po 37 sekundách vedli díky podařené kombinaci v přečíslení tří na jednoho. Souhru s Mužíkem a Přikrylem zakončil u levé tyče do odkryté branky Lang. Vzápětí měli další šance Peterek a Teplý. Finové se potom ubránili při Hirvonenově trestu a během Langova vyloučení v polovině úvodního dějství kryl Pařík šanci Aatua Rätyho.

O chvíli později už při plném počtu hráčů na ledě ztroskotal na Piiroinenovi dvakrát Teplý. Ve 12. minutě při Miettinenově šanci zastoupil Paříka na brankové čáře Volráb. V závěru úvodní části pomohla českému týmu po Heinolově střele tyč.

Další možnosti Finů na vyrovnání měli v 28. minutě Räsänen a Aku Räty, který v další šanci o minutu později ztroskotal na betonu skvěle chytajícího Paříka. Následovala přesilovka Seveřanů, v níž Pařík sice dokázal vyrazit nebezpečnou ránu, kterou na něho vyslal z kruhu Aatu Räty, ale Puistola z otočky už ho prostřelil.

Vrátit vedení na stranu Čechů mohl Myšák, který se dostal do sólového úniku, jenže při zakončení trefil jen rameno gólmana Piiroinena. Netrvalo však dlouho a Hadamczikův mohl znovu slavit. Proti pravidlům se provinil Petman a zpět do hry ho poslal už po 26 vteřinách Koffer. V závěru druhé části zazvonila na obou stranách branková konstrukce - za Paříkem ji orazítkoval Hatakka, Piiroinen měl štěstí po Barinkově pokusu.

V 43. minutě vytáhl další výborný zákrok Pařík, když schoval do lapačky Miettinenovu ránu. Chvilku poté se strážce české branky vyznamenal i proti Petmanovi. Chvilku klidu Paříkovi nezajistil ani Saarelův faul, neboť v oslabení napálil Pärssinen opět tyč.

A Finy to muselo mrzet o to více v 50. minutě, kdy je dobrým napadáním obrali čeští mladíci o puk, Peterek tváří v tvář Piiroinenovi předložil puk Tomanovi, jemuž stačilo trefit odkrytou branku. Následoval oddechový čas české střídačky.

V 58. minutě zachránila Paříka znovu branková konstrukce, na druhé straně trefil čtvrtfinálovou jistotu svým druhým dnešním gólem Koffer. Hatakkovo snížení už nemohlo sebrat Čechům vítěznou radost.

MS hokejistů do 18 let v Umee:

--------

Skupina A:

ČR - Finsko 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. Lang (Přikryl, Mužík), 34. Koffer (Barinka, Myšák), 50. Toman (Peterek, Teplý), 59. Koffer (Mlčák, Barinka) - 29. Puistola (Aatu Räty, Heinola), 60. Hatakka. Rozhodčí: Linde (Švéd.), Tscherrig (Švýc.) - Kilian (Nor.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 5:8, navíc Hirvonen (Fin.) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 416.

Sestava ČR: Pařík - Kubíček, Kučeřík, Mlčák, Haš, A. Rutar, Volráb, Žůrek - F. Přikryl, Lang, Mužík - Raška II, Barinka, Myšák - Teplý, Toman, Peterek - Najman, Koffer, Rychlovský - Pšenička. Trenéři: Alois Hadamczik, Radek Bělohlav a Marek Židlický.

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 12:7 6 2. Bělorusko 2 2 0 0 0 8:6 6 3. ČR 3 2 0 0 1 15:8 6 4. Finsko 3 0 0 0 3 8:13 0 5. Švýcarsko 2 0 0 0 2 6:15 0