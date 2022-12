Češi zaskočili na úvod MS juniorů obhájce titulu Kanadu, vyhráli 5:2

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Kanada - Česko, 27. prosince 2022. Jaroslav Chmelař (uprostřed) se raduje ze svého gólu.

Halifax (Kanada) - Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa juniorů v utkání skupiny A v Halifaxu obhájce titulu a velkého favorita turnaje Kanadu 5:2. Soupeři tak vrátili porážku se zcela shodným výsledkem ze semifinále posledního MS, které se po odložení odehrálo během srpna v Edmontonu.

Na první výhru proti domácímu celku po devíti letech dosáhli čeští mladíci i přes úvodní inkasovaný gól z hole Shanea Wrighta. Ještě do první přestávky otočili vývoj obránci David Špaček a David Moravec. Ostatní góly přidali v první polovině druhého dějství další bek Stanislav Svozil a po snížení Connora Bedarda útočníci Jaroslav Chmelař a Matouš Menšík.

Dalším soupeřem výběru kouče Radima Rulíka bude v noci na středu od 0:30 SEČ Rakousko, které ve svém prvním vystoupení na turnaji podlehlo Švédsku 0:11.

V sestavě Čechů nakonec nechyběl přes všechny peripetie spojené s cestováním do dějiště šampionátu obránce Jiříček. Před více než 10 tisíci diváky se začalo zostra, když hned v úvodních minutách měli velké šance otevřít skóre Chmelař a na druhé straně Dach. Češi pak nevyužili první přesilovku.

Chmelařův zásah v polovině třetiny neplatil kvůli Szturcově faulu na gólmana Gaudreaua, skóre tak otevřel už po 20 sekundách následné přesilovky povedenou tečí Wright. Očekávaný scénář s nadvládou zámořského favorita se však tentokrát nekonal. V končící 15. minutě přidal sice Clarke druhý gól, jenže ten byl po úspěšné trenérské výzvě české střídačky kvůli ofsajdu odvolán.

Jak se později ukázalo, šlo dost možná o rozhodující moment celého utkání. Umocnila ho povedená akce českého týmu z 18. minuty, kdy Svozil skvěle našel Špačka a ten měl s vyrovnáním snadnou práci. Šokem pro Kanaďany pak byl vedoucí gól Česka, jež zařídil už o 35 sekund později skrytou střelou Moravec.

Navíc hned po 44 sekundách ze druhé části zvýšil Svozil v přečíslení přesnou ranou na bližší tyčku už na 3:1. Bedard sice rychle kontroval, ale to bylo ze strany favorita pro tento zápas i přes střeleckou převahu vše. Se všemi zbývajícími pokusy Kanaďanů si pak už poradil výborně chytající Suchánek.

Další zásadní moment přišel ve 25. minutě, kdy Dean u hrazení nešetrně zasáhl Čecha a byl vyloučen na pět minut a do konce utkání za atak na hlavu. Zpočátku dlouhého oslabení se Kanaďané bránili bez potíží, jenže pak přišel Jiříčkův výlet, který dovršil zakončením zblízka Chmelař.

Hned o 33 sekund později navíc nachytal Gaudreaua Menšík a s přispěním strážce kanadské branky zvýšil už na 5:2. Asistenci si připsal i brankář Suchánek. Domácí sáhli ke střídání brankářů, do akce šel Milic. Po vyloučení Hamary mohl oživit naděje Kanady na zvrat Othmann, ale Suchánek byl proti. Před druhou pauzou mu po zakončení stejného hráče pomohla tyčka.

Klíčové bylo pro další vývoj ubráněné oslabení českého týmu zkraje třetí části. Pokus o další nápor si Kanaďané sami zkomplikovali hned třemi fauly. Vniveč tak přišla i jejich závěrečná hra bez gólmana.

Češi mohli se závěrečnou sirénou oslavit první triumf nad Kanadou od souboje v Malmö z 28. prosince 2013, kdy tým s Davidem Pastrňákem v sestavě zvítězil v základní skupině díky vítěznému zásahu Dominika Simona 5:4 po samostatných nájezdech. Jde zároveň o premiérové vítězství na MS v základní hrací době pro samostatné Česko.

Hlasy po utkání:

Radim Rulík (trenér ČR): "Byl to neskutečný zápas, šli jsme do toho s obrovskou pokorou. Věděli jsme, jakou má Kanada sílu, ale věděli jsme i to, že naše mužstvo je semknuté. Smekám před hráči, jak zápas zvládli. Rozhodla asi výzva, kterou jsme si vzali na ofsajd. Kdyby se tohle nepotvrdilo, zápas by asi vypadal jinak. Každopádně si to sedlo, výborně zachytal gólman, což bylo podpořené celkovou obětavostí mužstva. Pro nás je to na začátek turnaje skvělé a cenné vítězství."

Stanislav Svozil (obránce ČR, autor gólu): "Na tým jsem hrdý. Společně už fungujeme nějakou dobu a všichni tady odevzdáváme maximum. Všichni dnes odehráli skvělé utkání. Za stavu 5:2 jsme všichni věřili, že uspějeme. Co se týče obránců, jsem rád, že nám to tam napadalo. Pořád ale jde jen o začátek turnaje. Musíme pracovat dál a připravit se na další zápasy."

Tomáš Suchánek (brankář ČR): "Kdyby mi před zápasem někdo řekl, že Kanadu porazíme 5:2, myslel bych si asi, že je to blázen. Kluci mi parádně pomáhali. Byl to hodně náročný zápas, ale na druhou stranu jsem rád, že jsem byl v zátěži, pro gólmana je to vždy lepší. Výhodou pro mě bylo i to, že se hrálo na užším kluzišti."

Skupina A (Halifax):

Kanada - Česko 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. S. Wright (Zellweger, Guenther), 22. Bedard (S. Wright, Korchinski) - 18. D. Špaček (S. Svozil, Brabenec), 19. D. Moravec (Měchura, Marcel), 21. S. Svozil (D. Špaček, Šalé), 29. Chmelař (D. Jiříček), 29. Menšík (J. Kos, Suchánek). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Hronský - Konc (oba SR), Knox (Kan.). Vyloučení: 5:3, navíc Dean (Kanada) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 10.030.

Kanada: B. Gaudreau (29. Milic) - Zellweger, Del Mastro, Clarke, Hinds, Allan, Korchinski, Matier - Bedard, S. Wright, Othmann - Guenther, Stankoven, Fantilli - Dean, Gaucher, Roy - Ostapchuk, Bankier, Dach - Schaefer. Trenér: Dennis Williams.

Česko: Suchánek - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, Hamara, D. Moravec, A. Čech - Šalé, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, G. Szturc - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, Marcel, Měchura. Trenér: Radim Rulík.

Švédsko - Rakousko 11:0 (2:0, 6:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 14. I. Rosén, 18. Bystedt (I. Rosén), 21. I. Rosén (Carlsson, Bystedt), 23. Robertsson (E. Pettersson, Jansson), 28. Oscarson (O. Pettersson), 31. Lekkerimäki (Wagner, Engström), 33. Öhgren (Östlund, Engström), 34. Odelius (Stjernborg, Wagner), 43. Wagner (Lekkerimäki, Lindbom), 45. Bystedt (Carlsson, Jansson), 54. O. Pettersson (Sjöholm, Jansson). Rozhodčí: Campbell, Hamilton - Wyonzek (všichni Kan.), Waleski (USA). Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7274.

Skupina B (Moncton):

Finsko - Švýcarsko 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 23. K. Kapanen (Väisänen, Päivärinta), 49. Väisänen (Päivärinta, Ervasti) - 33. Canonica (Taibel), 45. Jabola (Alge, Taibel), 61. Biasca (Bichsel). Rozhodčí: Magnusson (Švéd.), Schlittenhardt (USA) - Hautamäki (Fin.), Klouček (ČR). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4465.

Lotyšsko - USA 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 25. Ravinskis (Rullers, G. Ozolinš), 35. Fenenko (Rullers) - 21. Snuggerud (Cooley), 30. Behrens (Savage, Duke), 42. Lucius (Behrens, Blake), 47. Savage (Duke), 54. L. Hughes (Peart, Stramel). Rozhodčí: Iwert (Něm.), Menniti - Oliver (oba Kan.), Goncalves (Fr.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 4927.