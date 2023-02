Praha - Češi zájezdy do Turecka neruší, prodejců se však ptají na situaci v letoviscích. Sezona v Turecku by letos měla být bez omezení, vyrazit by tam mělo okolo 300.000 Čechů, řekla ČTK ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. První zájezdy se v destinaci uskuteční na přelomu dubna a května, uvedli oslovení prodejci. Část Turecka zasáhlo minulý týden ničivé zemětřesení.

"Klienti si uvědomují značnou vzdálenost epicentra zemětřesení od turistických letovisek, která nejsou touto katastrofou dotčena," řekla Chaloupková. Například vyhledávané letovisko Alanye je od postižené oblasti asi 500 kilometrů daleko, Antalye více než 700 kilometrů, doplnila. Turecko je podle ní co se týče prodejů aktuálně třetí nejoblíbenější destinací, vede Řecko a Egypt, řekla.

Turisté se podle mluvčí Čedoku Kateřiny Pavlíkové cest do Turecka obávat nemusí. Výpadky v prodejích firma proti minulým týdnům nepozoruje, rezervace pokračují, dodala. Dovolenou v Turecku si podle ní na letošní rok zakoupily desetitisíce klientů, zájem je i o poznávací zájezdy. "Cestovní ruch je důležitou součástí turecké ekonomiky, která bude potřebovat, aby sezona proběhla jako obvykle a lidé do destinací přijeli. Turismus se tak bude v letošním roce ještě více podílet na důležitém oživení země," řekla Pavlíková.

Podle mluvčího cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours Jana Bezděka budou některé turecké hotely ubytovávat lidi, kteří byli zemětřesením zasaženi, turistickou sezonu to ale neovlivní, uvedl. "V tuto chvíli mají zájezd do Turecka koupeny již desítky tisíce klientů. Nikdo z nich zájezd nezrušil, ani neevidujeme takovýto požadavek," řekla mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Ilona Topolová.

Zájezdy do Turecka neruší ani klienti cestovní kanceláře Alexandria, sdělil ČTK mluvčí Petr Šatný. Na prodejích se podle něj obvykle podílejí 20 procenty. Nejnavštěvovanější jsou letoviska Side, Belek či Kemer na Turecké riviéře, dodal. Turisté podle něj v Turecku rádi jezdí na výlety do města Termessos, oblíbené jsou i vodopády na řece Düden, řekl Šatný.

Počet obětí zemětřesení přesáhl podle úterních dostupných údajů 40.000. Zraněno bylo v Turecku přes 100.000 lidí a zničeno nebo bude nutno ještě zbourat přes 200.000 bytů. Turecké oblasti postižené zemětřesením opustilo 2,2 milionu lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o nejhorší přírodní katastrofu v oblasti za poslední století.