Praha - Voliči v Česku začnou dnes odpoledne rozhodovat o novém složení svých radnic. Na třetině území země svými hlasy ovlivní také složení Senátu. Při volbě členů horní komory budou mít o něco větší výběr než při předchozích volbách v roce 2012. Komunálních kandidátů v porovnání s minulými volbami v roce 2014 naopak ubylo.

O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se v obvodech, kde se letos po šesti letech bude znovu hlasovat, pokouší 236 kandidátů - tři adepti přibyli. Na jeden senátorský mandát tak připadá v průměru devět adeptů.

Obecními zastupiteli by chtělo být zhruba 216.000 zájemců, což je o 17.000 méně než před čtyřmi lety. I tak na jedno místo na radnici připadají tři až čtyři uchazeči.

Živý videopřenos z volební místnosti, do které přijdou ve 14:15 odevzdat své hlasy v komunálních volbách prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou.

Lidé budou moci volit dnes tradičně od 14:00 do 22:00 nebo v sobotu od 08:00 do 14:00. Poté se začnou výsledky objevovat na volebním webu. Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy během noci, kompletní výsledky obecních voleb pravděpodobně až v neděli ráno.

Do volební místnosti si lidé musí vzít s sebou průkaz totožnosti, buď občanský průkaz, anebo cestovní pas. V komunálních volbách mohou na hlasovacím lístku, kde jsou pohromadě kandidáti všech uskupení, křížky u jejich jmen sestavit své zastupitelstvo. Mohou také křížkem označit favorizovanou stranu, nebo ji zkombinovat s kandidáty jiných uskupení. Počet křížků ale nesmí být vyšší než počet volených členů zastupitelstva. Jinak by byl hlas neplatný.

Živý videopřenos z volební místnosti, do které přijde po 14:00 premiér Andrej Babiš odevzdat hlas v komunálních volbách.

Pokud by volič zakřížkoval méně kandidátů, platnost hlasu tím neutrpí. Neplatný by byl ale lístek v případě, když by žádný z kandidátů okřížkován nebyl. Lístky si lidé mohou připravit doma a ve volební místnosti je za plentou vložit do šedé hlasovací obálky a poté před volební komisí vhodit do volební urny.

V senátních volbách si lidé pouze vyberou lístek se jménem preferovaného kandidáta, který vloží do žluté hlasovací obálky pro senátní volby a poté do volební urny. Tento lístek nijak neupravují. Hlasovací obálky, které dostanou od volební komise, nesmí lidé v zájmu platnosti svých hlasů zaměnit.