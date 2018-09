Praha - Na dovolenou letos zamířilo sedm z deseti Čechů, přičemž jen pětina z nich si ji nechala zařídit od cestovní kanceláře. Za dovolenou letos v průměru utratili 21.788 Kč, o tisícovku více než před rokem. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit. Průzkumu se zúčastnilo 1500 respondentů.

Díky rostoucím platům, rekordně nízké nezaměstnanosti a pozitivním vyhlídkám do budoucna si Češi mohou dovolit více utrácet. Projevuje se to i na počtu lidí, kteří se letos vydali na letní dovolenou. Zatímco v minulém roce to bylo 65 procent, letos toto číslo vzrostlo na 70 procent.

Naprostá většina respondentů (97 procent) uvedla, že je schopna dovolenou financovat z vlastních příjmů a úspor. "Z našich průzkumů dlouhodobě vyplývá, že Češi si berou půjčku na dovolenou pouze výjimečně. Mnohem více si půjčují na nezbytné věci, jakými jsou například oprava automobilu nebo domácího spotřebiče, který jim znenadání vypoví službu,“ uvedl generální ředitel Profi Creditu Pavel Klema.

Do nákladů na letní dovolenou jsou započítány i položky, které si Češi pořizují speciálně kvůli ní. Jde především o opalovací krémy (78 procent respondentů), oblečení (65 procent) a léky (54 procent). Většina odpovídajících (83 procent) cestujících do zahraničí uvedla, že si ještě před dovolenou hodlá zřídit cestovní pojištění.

Většina dotázaných (73 procent) v průzkumu uvedla, že preferuje objevování nových míst. I proto počet Čechů, kteří tráví dovolenou v zahraničí, roste. Ještě v loňském roce to bylo 43 procent. Letos záměr cestovat do zahraničí deklarovalo 51 procent respondentů. Mezi nejoblíbenější destinace patří Jižní Evropa (36 procent), dlouhodobě populární Chorvatsko (22 procent) a sousední Slovensko (16 procent).

Na cestovní kancelář se při zařizování své dovolené plně spolehlo pouze 22 procent dotázaných. Celých 63 procent si naopak celou dovolenou organizovalo samo a 15 procent oba přístupy kombinovalo. Způsob zařizování dovolené úzce souvisí s tím, jestli se letošní cílová destinace nachází v ČR nebo v zahraničí. Ti, co plánují dovolenou v ČR, si obvykle zařizují dovolenou na vlastní pěst (80 procent), u zahraničních dovolených jsou to jen čtyři z deseti.