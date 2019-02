Praha - Nejdůvěryhodnější z vybraných osobností světové politiky pro české občany zůstává podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) český prezident Miloš Zeman. Za ním skončili jeho slovenský protějšek Andrej Kiska a maďarský premiér Viktor Orbán, kteří si oproti loňskému dubnovému šetření významně polepšili. Výsledky průzkumu, který byl proveden počátkem loňského prosince, CVVM poskytlo ČTK.

Nejméně důvěryhodnými politiky ve světovém měřítku nadále byli podle CVVM německá kancléřka Angela Merkelová, americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin, k nimž nově přibyl severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Zemanovi podle nyní zveřejněného průzkumu důvěřovalo 50 procent dotázaných (o tři procentní body více než v dubnu loňského roku) a 43 procent mu nedůvěřovalo (o čtyři procentní body méně). Důvěra Čechů v Kisku se zvýšila z 33 na 44 procent, nedůvěra klesla z 30 na 25 procent. Končící slovenský prezident tak na tom byl podle CVVM ze všech 23 hodnocených osobností relativně nejlépe.

Ze čtvrté na třetí příčku v žebříčku důvěryhodnosti se dostal Orbán, který si v důvěře polepšil z 25 na 34 procent, přičemž nadále mu nedůvěřovala zhruba čtvrtina lidí. V dubnu třetího francouzského prezidenta Emmanuela Macrona (31 procent důvěřujících) předskočila těsně i britská premiérka Theresa Mayová (32 procent důvěřujících). Nedůvěra v ně se ale zvýšila - u Mayové z 31 na 35 procent, u Macrona z 35 na 43 procent. Za ně se do žebříčku dostal slovenský premiér Peter Pellegrini s 23 procenty důvěry a 18 procenty nedůvěry.

Žebříček nejvíce nedůvěryhodných lídrů se podle CVVM od dubna do prosince nezměnil. Merkelové nadále nevěřilo 70 procent Čechů, Trumpovi a Putinovi dvě třetiny respondentů. Důvěřovala jim zhruba pětina dotázaných. V míře nedůvěry se za tuto trojici dostal poprvé hodnocený Kim Čong-un, kterému důvěřovala tři procenta Čechů. Hůře na tom byl s dvouprocentní důvěrou už jen také nově hodnocený současný íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Jemu nedůvěřovala čtvrtina dotázaných a tři pětiny oslovených nevěděly, o koho jde.

Průzkum CVVM se uskutečnil od 1. do 13. prosince loňského roku. Zapojilo se do něj 1078 lidí starších 15 let.