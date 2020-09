Češi vstoupí na Slovensku do Ligy národů

Bratislava - Čeští fotbalisté pátečním zápasem na Slovensku vstoupí do druhého ročníku Ligy národů. Reprezentanty čeká první letošní utkání, vzhledem ke koronavirové pandemii nehráli od listopadu. Nemoc covid-19 poznamenala i nynější sraz, kvůli pozitivně testovanému členovi širšího realizačního týmu musely do karantény opory Tomáš Souček a Patrik Schick. Výrazně oslabeni jsou i Slováci vedení českým trenérem Pavlem Hapalem, jenž postrádá kapitána Marka Hamšíka. Zápas v Bratislavě se kvůli pandemii bude hrát bez diváků.

Národní tým chce navázat na předloňské výhry z posledních dvou vzájemných duelů v úvodním ročníku Ligy národů. Předloni nejprve v premiéře trenéra Jaroslava Šilhavého zvítězil v Trnavě 2:1 a poté bývalého federálního partnera porazil i doma 1:0.

Liga národů nahrazuje přípravné zápasy a také dává reprezentacím možnost dodatečně zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022. Liga národů bude rozhodující i pro rozdělení do košů při losu kvalifikace.

Stejně jako předloni se český celek představí ve druhé ze čtyř úrovní soutěže, hrát bude ve druhé skupině Ligy B. Na rozdíl od prvního vydání ale změří síly s třemi místo dvou soupeřů. V pondělí národní tým v Olomouci přivítá Skotsko a hrát bude ještě s Izraelem. Vítěz skupiny postoupí do vyšší ligy, poslední celek sestoupí.

Český tým vyhrál tři z posledních čtyř derby se Slováky, kterým podlehl jen ve třech z celkových 12 duelů. Šilhavý věří, že úspěšná bilance bude pokračovat.

"Slovensko se určitě bude chtít v prvním zápase ukázat, bude nás chtít porazit, jsme pro ně velký rival. Očekávám, že to bude ještě důraznější a agresivnější zápas. I když nám trenér Hapal, kterého velice dobře známe, slibuje, že už nás konečně porazí, věřím, že to do třetice zvládneme my," uvedl Šilhavý.

Hapal na slovenské lavičce zažil jen poslední vzájemný zápas v Edenu, v předchozím duelu proti českému týmu ještě vedl bývalého federálního partnera Ján Kozák. "Když jsem se znovu díval na naše poslední utkání, uvědomil jsem si, že jsme odehráli naprosto vyrovnaný zápas. Češi nás nezdolali jednoznačně. Teď to však bude jiný zápas, i týmy budou hrát v odlišném složení," uvedl Hapal, rodák z Kroměříže.

"Česko z těží z formy Slavie, která hraje výborně. Pro nás je výzva a motivace, abychom s tou bilancí s Čechy něco udělali. I když jsem Čech, jsem velmi motivovaný a věřím, že to přenesu i na hráče," řekl bývalý český reprezentant.

Vedle Součka a Schicka na žádost Slavie z preventivních důvodů neodjel na Slovensko ani brankář Ondřej Kolář. Slovákům kvůli koronavirovým opatřením a souvisejícím cestovním omezením chybějí vedle Hamšíka také Albert Rusnák a Ján Greguš, kvůli zranění pak gólman Martin Dúbravka a sparťan Dávid Hancko. Do české sestavy se po dlouhé pauze způsobené vleklými zdravotními problémy vrací kapitán Bořek Dočkal.

Národní tým bude hrát podruhé za sebou před prázdným stadionem, vloni v listopadu na závěr evropské kvalifikace nemohli v Bulharsku do hlediště diváci kvůli trestu po balkánskou reprezentaci za rasismus fanoušků.

Zápas v Bratislavě začne v pátek ve 20:45. Ráno před utkáním ještě celá česká výprava projde dalšími kontrolními testy na covid-19.

Statistické údaje před utkáním Slovensko - ČR: Výkop: pátek 4. září, 20:45 (Bratislava, ČT sport). Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasjonnikovs (všichni Lot.). Bilance: Slovensko - ČR: 12 3-2-7 11:24. ČR bilance celkem: 289 157-55-77 520:286. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 14 8-0-6 20:19. Poslední vzájemný zápas (Liga národů, 19. listopadu 2018, Praha-Eden): ČR - Slovensko 1:0 (1:0) Branka: 32. Schick. Rozhodčí: Hernandez - Sobrino, Cabanero - De Burgos, Munuera Montero (všichni Šp.). ŽK: Pavelka - Škrtel, Škriniar. Diváci: 16.623. Sestavy: ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Novák - Souček, Pavelka - Vydra (64. Gebre Selassie), Dočkal, Jankto (76. Krejčí) - Schick (81. Doležal). Trenér: Šilhavý. Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš (58. Duda) - Rusnák (58. Mak), Bero, Hamšík, Stoch - Zrelák (79. Nemec). Trenér: Hapal. Předpokládané sestavy: Slovensko: Greif - Šatka, Gyömbér, Škriniar, Pekarík - Kucka, Lobotka - Bero, Duda, Haraslín - Zrelák. ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Dočkal, Ševčík, Darida, Král, Jankto - Krmenčík. Absence: Hamšík, Rusnák, Greguš (všichni koronavirová omezení), Dúbravka, Hancko (oba zranění) - Kadeřábek, Novák (oba zranění), Souček, Schick (oba karanténa), Kolář (dohoda se Slavií), Masopust (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kucka (9) - Krmenčík (8). Zajímavosti: - Česko vyhrálo oba vzájemné duely v předloňském úvodním ročníku Ligy národů (v premiéře trenéra Šilhavého na Slovensku 2:1 a poté doma 1:0) - Česko vyhrálo 3 z posledních 4 duelů se Slovenskem a prohrálo jen 3 z celkových 12 - Česko prohrálo jediný z posledních 4 vzájemných duelů na Slovensku - utkání je součástí čtyřčlenné skupiny B2 Ligy národů, dalšími týmy jsou Skotsko a Izrael - oba týmy naposledy hrály zápas v listopadu v kvalifikaci mistrovství Evropy, poté reprezentační program přerušila pandemie koronaviru - Slovensko je v žebříčku FIFA na 32. místě, Česko na 45. pozici - Slovensko prohrálo jediný z posledních 5 zápasů - Slovensko od porážky s Českem doma prohrálo jediný z posledních 7 zápasů - Česko prohrálo 2 z posledních 3 utkání - Česko od června 2017 už 26x za sebou neremizovalo - Česko prohrálo 3 z posledních 4 venkovních utkání - Slovensko vede český trenér Hapal - Slovensko má v aktuálním kádru 3 hráče z české ligy, Štetina působí ve Spartě, Koscelník v Liberci a Schranz v Jablonci - Král (ČR) se narodil v Košicích - Hložek, Hovorka, Matějů a Provod (všichni ČR) si mohou připsat premiérový start za reprezentační A-tým - zápas se kvůli opatřením proti koronaviru hraje bez diváků, Česko zažije prázdný stadion podruhé za sebou, v posledním utkání v listopadu v Bulharsku pykal balkánský soupeř uzavřeným hledištěm za rasismus fanoušků - člen širšího realizačního týmu Česka měl pozitivní test na koronavirus, hráči i trenéři jsou negativní, Souček a Schick však museli preventivně do karantény