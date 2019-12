Češi vstoupí do Channel One Cupu s kapitánem Gulašem

Plzeň - Utkáním proti mistrům světa Finům vstoupí ve čtvrtek čeští hokejisté do Channel One Cupu. Do utkání v Plzni půjdou jako vedoucí tým série Euro Hockey Tour po úvodním triumfu na turnaji Karjala, a to s kapitánem Milanem Gulašem. Úvodní buly je na programu v 18:30, ještě předtím budou představeni divákům noví členové Síně slávy.

V brance bude podle očekávání Roman Will, roli kapitána si na domácím stadionu bude moci vychutnat třiatřicetiletý Gulaš, jasně nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč této extraligové sezony. I díky domluvě s koučem Milošem Říhou, podle níž nepocestuje následně do Moskvy k dalším zápasům turnaje. "To 'céčko' člověka samozřejmě potěší, navíc tady v Plzni," netajil Gulaš.

Jeho spoluhráči v elitní formaci budou Tomáš Filippi a Martin Zaťovič. "Pro Milana bude krásné zahrát si doma. Reprezentaci si už osahal, má chuť, jdeme podle domluvy. A on je hráč, který se umí přizpůsobit. Je ve formě a dostal tady vedle sebe hráče, kteří mu budou umět vyhovět i nahrát," řekl asistent trenéra Robert Reichel s tím, že kapitána pro zbývající dva zápasy prozradí realizační tým až později.

Trenér Seveřanů Jukka Jalonen povolal na druhou akci sezony šest mistrů světa z letošního šampionátu na Slovensku, ale také osm nováčků. Finové se během čtyř dnů představí v Plzni, Moskvě a díky utkání pod širým nebem v neděli také v Petrohradu.

"S Finy to bude to podobné jako na Karjale. Viděl jsem tady v Plzni jejich trénink; velké nasazení, výborně bruslí, půjdou po nás po celém hřišti. Je tu patnáct kluků, co bylo už před měsícem na prvním turnaji. A ti vědí, co čekat, takže nehraje roli, jestli jsme doma, nebo venku. Samozřejmě, že chceme vyhrát, bude plný stadion, máme těžkého soupeře, ale půjdeme si za tím," ujistil Reichel.

Loni skončili Češi ve stejném turnaji poslední čtvrtí, když po velkém obratu porazili v nájezdech právě pouze Finy. Následovaly výhra a porážka na turnajích EHT, poslední vzájemný souboj se pak odehrál před měsícem na Karjale - v Helsinkách se český výběr opět radoval po nájezdech díky vítěznému pokusu Jakuba Krejčíka.

"Myslím, že potenciálně by naše mužstvo tady mělo být silnější, ale ten první zápas nám napoví víc. Očekávám, že nás všichni už budou brát trochu vážněji. Myslím, že po mistrovství světa a prvním turnaji této sezony už se na to soupeři zaměří. Navíc hrajeme doma, kde to budeme muset trochu otevřít, naproti tomu Finové to tady trochu zavřou. Ten první zápas pro nás bude každopádně důležitý," řekl Říha.

"Je určitě fajn navazovat na úspěšný turnaj, rozhodně je to lepší, než kdybychom místo tří výher měli na kontě tři porážky a cítili, že už musíme uspět. Čekám od Finů to co vždycky. Jsou rychlí bruslaři, hodně napadají a umí být nepříjemní. Myslím, že stejně tomu bude i zítra. U Finů se ten styl moc nemění. Minule jsme na to recept našli, tak doufám, že nám to půjde minimálně stejně i tentokrát," řekl útočník Andrej Nestrašil.

Také on ale očekává o něco těžší turnaj v porovnání s Karjalou. "Rusové i Švédové teď mají podle mého silnější soupisky. Neznamená to ale, že my bychom se z toho nějak stresovali. Švédové mají navíc asi jedenáct hráčů z KHL, kteří na Karjale nebyli. Sborná měla minule ne přímo béčkový tým, protože tam béčkoví hráči nejsou, ale teď jede spousta hráčů z CSKA i Petrohradu. Budou určitě silnější, navíc hrají doma a na tom domácím turnaji si dávají vždy hodně záležet," připomněl Nestrašil.

Češi už dnes trénovali kompletní s hráči, kteří dorazili z KHL i jako náhradníci za zraněné. V Plzni odehrálo národní mužstvo dosud 13 utkání. Od roku 1956 do listopadu 2016, kdy zde hrálo naposledy se Švédy, má bilanci 11 výher, jedné remízy a jedné porážky.

Ještě před úvodním buly budou zaplněnému hledišti představeni nově přijatí členové Síně slávy Jiří Šlégr, Radoslav Svoboda a masér Miroslav Martínek. Omluvil se jen Milan Hejduk, který žije v USA.

Předpokládaná sestava ČR: Will (Hrubec) - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Mozík, Klok, Pyrochta, Hrbas - Gulaš, Filippi, Zaťovič - Jaškin, Sedlák, Nestrašil - Tomášek, Horák, Sekáč - Lenc, Rousek, Beránek.