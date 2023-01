Češi volí nástupce Zemana, vybírají mezi Pavlem a Babišem

Praha - V Česku dnes začalo druhé kolo prezidentských voleb. Lidé rozhodují, zda nástupcem současné hlavy státu Miloše Zemana bude v březnu někdejší představitel české armády a NATO Petr Pavel, nebo šéf opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. V téměř 15.000 volebních místnostech může hlas odevzdat každý z 8,25 milionu voličů. Favoritem je podle sázkových kurzů Pavel. Dnes, kdy byly volební místnosti otevřené od 14:00 do 22:00, hlasovala asi polovina voličů. Svůj hlas odevzdali oba kandidáti i prezident Zeman či premiér Petr Fiala (ODS). V sobotu bude možné volit od 08:00 do 14:00, výsledky by měly být známy během několika hodin.

Prezidentští kandidáti očekávají, že hlasování může přilákat i rekordní počet voličů. V prvním kole byla volební účast přes 68 procent, ve druhém kole hlasovala k dnešnímu večeru zatím asi polovina voličů. Často to bylo víc než před pěti lety a v některých okrscích i víc než v prvním kole, zjistili zpravodajové ČTK. Větší než v prvním kole byl zatím i zájem lidí s voličskými průkazy, kteří hlasují například v lyžařských střediscích.

Členové volebních komisí a zástupci úřadů, které ČTK oslovila, dnes při volbách nezaznamenali žádné zásadní problémy. V obci na Děčínsku se ale kvůli požáru musela přesunout volební místnost. Volební komise požár odhalila zhruba ve 13:55, poté se urychleně přesunula do náhradní místnosti. Na místě zasahovali hasiči, nikomu se nic nestalo.

Vítězem prvního kola před dvěma týdny byl Pavel, který s podporou 35,4 procenta získal 1,98 milionu hlasů. Druhého Babiše s podporou 34,99 procenta předstihl zhruba o 23.000 hlasů, což byl nejtěsnější výsledek v historii přímých prezidentských voleb. Pavla nyní doporučila volit mimo jiné čtveřice neúspěšných kandidátů z prvního kola, z nichž se do jeho kampaně zapojili bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer.

Pavel dnes odvolil po 15:00 za velkého zájmu médií i veřejnosti na obecním úřadě v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště. Řekl, že očekává vysokou volební účast, podle něj by mohla být vyšší než v prvním, možná i rekordní přes 70 procent. V prvním kole hlasovalo přes 68 procent voličů. Po odevzdání hlasu Pavel řekl, že v roli hlavy státu by chtěl hledat řešení na základě spolupráce, slušnosti a normální komunikace a důstojně reprezentovat zemi a její občany. Vyzval voliče, aby šli volit. "Jde o hodně," řekl novinářům.

Podle Babiše by lidé měli jít volit, protože rozhodují o budoucnosti země. Po odevzdání hlasu v Průhonicích řekl novinářům, že doufá v "obrovskou" volební účast, volby označil za referendum o něm. Babiš dostal podporu od prezidenta Zemana a neparlamentní KSČM a Trikolory, které v prvním kole prezidentského adepta nepostavily.

Zeman, který je v čele státu od roku 2013, při hlasování v lánské základní škole ocenil, že se v Česku konají svobodné volby. Naznačil, že stejně jako v prvním kole i dnes volil Babiše. Vyzval své voliče, aby učinili stejně. Na dotaz, zda už má plán, jak prezidentský úřad svému nástupci předá, řekl, že takový plán zatím není a je na to dostatek času během února.

Fiala při odevzdání hlasu v Brně uvedl, že s vítězem se chce brzy sejít, vyjádřil podporu Pavlovi. Očekává vysokou volební účast, věří tomu, že voliče neodradila tvrdá, místy podle něj "skutečně odporná" kampaň. "Viděli jsme velmi nepříjemnou volební kampaň, možná nejhorší v novodobé historii ČR," řekl. Objevovaly se podle něj útoky na lidské vášně, vyvolávání strachu, zpochybňování mezinárodních závazků Česka. Podle premiéra to mělo za cíl odradit voliče, věří ale tomu, že se to nepovedlo.

Dnes odvolili už i předsedové obou parlamentních komor. Předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová doufá v uklidnění situace po volbách. Budoucí prezident by měl podle ní společnost motivovat a v pozitivním slova smyslu jí dodávat odvahu a všechno, co potřebuje. Myslí si, že to ze dvou kandidátů splňuje jenom jeden, řekla po hlasování. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) bude mít na uklidnění společnosti rozjitřené kampaní před prezidentskými volbami vliv nejen to, kdo volby vyhraje, ale také s jak rozhodným náskokem.

V zahraničí je o volby velký zájem. V Bruselu se dá podle velvyslance Pavla Kluckého očekávat větší účast než v prvním kole před dvěma týdny. První kolo voleb absolvovalo v Bruselu 1267 Čechů, což byl výrazný nárůst proti minulému prezidentskému hlasování z roku 2018. Mimořádný zájem o hlasování je v Německu, vedle Berlína hlásí vysokou účast i generální konzuláty v Drážďanech, Düsseldorfu a Mnichově. Frontu si po otevření volební místnosti museli Češi vystát například i na ambasádách v Bratislavě, Paříži či Londýně. Většina uvedla, že si přeje především změnu chování Pražského hradu. V klidu se zatím odehrávají i volby na velvyslanectví v Kyjevě.

Už ve čtvrtek mohli hlasovat čeští občané v Severní a Jižní Americe. Důvodem dřívějšího hlasování v Americe je potřeba zajistit, aby hlasy mohly být sčítány a výsledky zveřejňovány hned po ukončení hlasování v ČR. Dnes se tam tedy hlasuje druhým dnem.

Na některé české weby související s prezidentskými volbami podle bezpečnostní firmy Check Point opět zaútočili ruští hackeři v čele s hackerskou skupinou NoName057(16). Napadli mimo jiné stránky Pavla, serveru Hlídač státu nebo ministerstva zahraničí. Útoky mohou pokračovat i o víkendu a zaměřit se na weby informující o výsledcích voleb, uvedla firma. Ministerstvo zahraničí ČTK potvrdilo, že jeho web byl terčem útoku, neměl ale vážnější dopad na bezpečnost dat.

Podle sázkových kurzů je favoritem na vítěze voleb Pavel, na jeho výhru se těsně před otevřením volebních místností objevila sázka 9,5 milionu korun. Na Pavlovo zvolení byl podle informací na webech sázkových kanceláří dnes v poledne kurz v průměru 1,07:1 a na vítězství Babiše 9,5:1.

Hlavní výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle dosavadní zkušeností měly být známy v sobotu během několika hodin po uzavření volebních místností.

Volební on-line přenos: