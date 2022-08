Češi ve velkém plánují cestovat i na podzim a v zimě, pokračují rekordní prodeje

Praha - Češi se ve velkém chytají cestovat i na podzim a zimě. Prodeje zájezdů u některých cestovních kanceláří (CK) převyšují předcovidový rok 2019. Lidé plánují tradičně vyrazit do Egypta, ale i do exotických destinací jako na Kapverdské ostrovy, Zanzibar nebo do Dominikánské republiky. CK sledují zájem už také o lyžařské zájezdy, vyplývá z ankety ČTK.

Čedok zveřejnil nabídku na zimní sezonu už během dubna, prodej spustil podle své mluvčí Kateřiny Pavlíkové první na trhu. Prodeje v případě exotických zemí přesahují 50 procent ve srovnání s rokem 2019. "Klienti volí zejména naše přímé lety do exotiky, konkrétně do Dominikánské republiky i na Zanzibar, které byly v loňské zimě každý termín téměř vyprodané," uvedla Pavlíková. Zájem je podle ní ale také o novinky, kterými jsou Madagaskar nebo thajská provincie Krabi.

Pavlíková dále řekla, že u poznávacích zájezdů je největší poptávka tradičně v termínech kolem silvestra. Více lidí plánuje odjet také na státní svátky a podzimní prázdniny. "Prodeje lyžařských zájezdů se úspěšně rozjíždí a největší boom očekáváme během září," uvedla. Doporučuje s rezervací nečekat na poslední chvíli, pomalu se plní především termíny na Vánoce, silvestra a jarní prázdniny. Navíc jsou podle Pavlíkové nyní za nejvýhodnější ceny.

Cestovní agentura Invia sleduje u zimních zájezdů zhruba trojnásobný nárůst prodejů. "To nám potvrzuje, že tento rok je opravdu rekordním," řekla mluvčí agentury Andrea Řezníčková. Nejvíce lidí podle ní tyto pobyty rezervuje na konci září a v říjnu, letošním enormní poptávka v podstatě po všech zájezdech může ale vrchol prodejů uspíšit. Žebříčku nejoblíbenějších destinací u Invie vévodí Egypt, kam se chystá 22 procent klientů. Následuje Dominikánská republika, Zanzibar a Maledivy. Na šestém místě jsou Spojené arabské emiráty, u kterých Invia po létě očekává růst zájmu.

CK Blue Style zveřejnila nabídku exotických zájezdů na nadcházející zimu před měsícem. "Spuštění prodeje exotiky kopíruje aktuální enormní zájem našich klientů cestovat. Srovnávat prodeje s minulým rokem je prakticky nemožné, proti minulým sezonám jsou čísla skutečně extrémní," uvedla mluvčí CK Ilona Topolová. Blue Style loni do nabídky zařadila kapverdský ostrov Sal, termíny na Vánoce a Nový rok jsou už nyní podle Topolové téměř plné. Nově CK letos nabízí zájezdy do Ománu.

Právě Omán má letos jako novinku i CK Exim Tours, nabízet bude v této zemi nejen pobytové ale také poznávací zájezdy. "Kromě klasických destinací jako Egypt, Kapverdské a Kanárské ostrovy budeme denně létat Spojené arabské emiráty," doplnil mluvčí CK Petr Kostka.

CK Nev-Dama v nejbližších dnech naplno spustí prodej lyžařských zájezdů. Vliv na cenu pobytů bude mít podle jejího mluvčího Jana Bezděka hlavně situace na trhu s energiemi. Bezděk předpokládá, že hoteliéři z počátku prodejů nasadí ceny srovnatelné s předchozími sezonami, pokud energie nezlevní, budou ceny zvyšovat.