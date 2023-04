Češi ve Sbírce potravin darovali 438 tun zboží, méně než na podzim

Praha - Češi v letošním jarním kole Sbírky potravin, která se v sobotu uskutečnila v 1540 prodejnách, darovali 438 tun potravin a drogistického zboží.ČTK o tom dnes informovali organizátoři akce. Je to o desítky tun více než na jaře před rokem, loni na podzim se však vybralo 520 tun zboží. Sbírka ještě pokračuje v následujícím týdnu v on-line obchodech. Dary zákazníků budou potravinové banky průběžně rozdělovat osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v nouzi a dalším potřebným.

Jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin v sobotu podle organizátorů vyneslo 394 tun potravin, z nichž lze připravit až 788.000 porcí jídla. Zákazníci dále přispěli 44 tunami základní drogerie a hygienických potřeb.

"Z našich statistik vyplývá, že počet lidí v nouzi se průběžně zvyšuje. Důvodem je přetrvávající stav způsobený vysokou mírou inflace a s tím souvisejícími vysokými cenami energií a dalších základních potřeb,“ uvedl předseda České federace potravinových bank Aleš Pavlíček. Poděkoval všem dárcům a dobrovolníkům a připomněl, že v on-line obchodech bude sbírka pokračovat do 2. května.

Loni podle pořádající České federace potravinových bank podpořily banky 300.000 lidí, o 30 procent více než v roce 2021.

Do potravinové sbírky se v sobotu po celé České republice zapojil rekordní počet 1540 obchodů. Oproti předchozím rokům je to o stovky více, do sbírky se zapojuje i čím dál více dobrovolníků. Do jarního kola se zapojily všechny velké obchodní řetězce - Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny, Rossmann a Tesco. Z on-line obchodů se zapojily Košík.cz,Rohlík.cz a iTesco.

Sbírka se nyní koná vždy dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Od roku 2013 do loňského roku se v nich vybralo přes 4200 tun potravin, uvedl tento týden Svaz obchodu a cestovního ruchu, který se na akci rovněž podílí. Odpovídá to zhruba 8,4 milionu porcí jídla.